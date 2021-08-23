Reklamveren Facebook’a sırt çeviriyor

Facebook ve Instagram, reklamverenlerin gözde platformları olsa da son zamanlarda yapılan reklam harcamalarında düşüler gözlemleniyor. Pazarlama dünyasının uzmanları reklamverenlerin Facebook'a neden sırt çevirdiğini yorumluyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Pandemiyle beraber pek çok alanda olduğu gibi pazarlama ve reklam dünyasında da kurallar değişti. Reklamverenlerin uzun yıllar rağbet ettiği Facebook ve Instagram, son zamanlarda gözden düşmeye başladı.

Wunderman Thompson Commerce’deki sosyal medya grup direktörü Hallie Wyckoff, Facebook ve Instagram için ayrılmış reklam harcamalarının geçen yıl yüzde 5-10 oranında azaldığını belirtti.

Wyckoff konuyla ilgili şunları söylüyor: “Dürüst olmak gerekirse, bunun nedeni pandemi… Geçen yıl pazarlama bütçelerinde o kadar çok değişiklik oldu ki, birçok marka bir süreliğine geri çekildi veya harcamak istediklerinde daha yalın olmak zorunda kaldı.”

GÜÇLÜ BİR RAKİP: TIKTOK

Wyckoff TikTok’un pazardaki payına da dikkat çekerek; normalde Facebook ve Instagram’a giden reklam harcamalarının, yakın zamanda TikTok gibi alternatif platformlara ve influencer’lara kaymış olduğunu belirtiyor. Ancak yine de Facebook ve Instagram’ın ölçeği, reklam birimi tekliflerindeki hedefleme yetenekleri ve aralığı göz önüne alındığında yakın zamanda tacını kaybetmeyeceğini tahmin ediyor.

Digiday’in raporlarına göre platformun reklam anlaşmaları devam ediyor. Bununla birlikte, genç izleyicilerin ilgisinin azalması, gösterim başına maliyetin artması ve artan veri gizliliği sorunları gibi kusurları; TikTok, Snap ve hatta Pinterest gibi rakiplerin öne çıkmasına neden oluyor.

SON BEŞ YILDIR BÜYÜME DURDU

Pew Research’e göre ise Facebook ve diğer büyük sosyal medya platformlarının büyümesi son beş yılda durdu. Facebook’un marka itibarı, reklamverenlerin platformu boykot etmesinden sonra geçen yıl zarar gördü.

Performans pazarlama alanından DigiShop Media’nın CEO’su Katya Constantine de Apple’ın veri gizliliği değişikliklerinin de sosyal medya devini sarstığını söyledi: “En büyük neden kesinlikle iOS14’ün en güçlü hedefleme seçeneklerinden bazılarını kaldırmasıydı.”

SAĞLIKLI BİR REKABET ORTAMI YARATILABİLİR

IMGN Media’nın baş strateji sorumlusu Noah Mallin ise Facebook ve Instagram’da müşteri reklam harcamasının önceki yıllarda bütçenin yüzde 95’ten şu anda yüzde 75’e düştüğünü belirtiyor. Mallin, düşüşün medya harcamalarını çeşitlendirme, platformlar arasında sağlıklı rekabet ve medya alıcıları için daha uygun seçenekler yaratma ihtiyacı için önemli bir gelişme olduğunu söylüyor.

İlginizi Çekebilir Facebook'un yarattığı tehdit ortaya çıktı: Aşı karşıtı makale zirve yapmış

İlginizi Çekebilir Facebook'a bir darbe daha