Rusya’dan ağır suçlama: NASA astronotu uzay istasyonunda delik açtı

Rus Uzay Ajansı Roscosmos'tan NASA'ya ağır bir suçlama geldi. Uzay ajansının iddiasına göre; ABD'li bir astronot, Dünya'ya erken dönebilmek için Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki bir kapsülü sabote etti.

SOZCU.COM.TR

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Rus hükümet haber ajansı TASS tarafından yayınlanan raporda 45 yaşındaki Serena Auñón-Chancellor’ın 2018’de görevdeyken bir psikolojik kriz geçirdiği iddia edilerek Soyuz uzay aracında delik açtığı belirtildi.

NASA’nın insanlı uzay uçuşu yardımcı yöneticisi Kathy Lueders suçlamalar karşısında; “Serena, paha biçilmez katkılarda bulunan son derece saygın bir ekip üyesi. Bu suçlamayı inandırıcı bulmadım” dedi. Ayrıca NASA’nın başkanı Bill Nelson da “Serena’yı tamamen destekliyorum” tweet’ini attı.

İddialar, 2018’de hava sızıntısı tespit edildikten sonra Soyuz MS-09’da bulunan iki milimetrelik deliğin açıklanamayan kökenine tartışmalı bir bakış açısı getirdi.

UZAY ENKAZI OLAMAZ

Araç; Auñón-Chancellor’ı Rusya’dan Sergey Prokopyev’i ve Almanya’dan Alexander Gerst’i ISS’ye taşımıştı. Soruşturma döneminde Rus Uzay Ajansı Roscosmos’un başkanı Dmitry Rogozin’in deliğin içeriden açıldığı sonucuna varmış ve sebebin uzay enkazı olduğunu dışlamıştı.

Soruşturmanın sonucu hiçbir zaman yayınlanmadı, ancak spekülasyonlar göre; üretim veya test sırasındaki yaşanan hata fırlatmadan önce, uzayda bozulan bir dolgu macunu kullanılarak sessizce yamalandı.

Rogozin, soruşturma sırasında bir uzman tarafından yapılan teknolojik hata ile kasıtlı müdahale suçlaması arasında gidip geldi.

HEDEF DEĞİŞTİRMEK İÇİN ATILAN BİR İDDİA

Yeni TASS raporu ise Auñón-Chancellor’ın şah damarında bir kan pıhtısı geliştirdikten sonra deliği açtığını iddia ediyor. NASA, tıbbi konular hakkında herhangi bir yorum yapmadı.

Rusya’nın iddiası teknoloji ve bilim insanları tarafından hedef değiştirme çabası olarak da görülüyor. İddianın, geçen ay bir Rus modülünün kenetlenme sırasında motorlarını ateşleyip 540 derece dönmeye neden olduğu başarısız denemenin tartışıldığı süreçte gelmesi dikkat çekti.

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