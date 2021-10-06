Sahte yorum yazan işletmeler Facebook’a sızdı

Facebook'ta ürünler için sahte olumlu yorumlar üreten, puanlar veren şirketler incelemeye alındı. Araştırmaya göre; yılda 23 milyar sterlinlik tüketici harcaması çevrimiçi incelemelerden etkileniyor.

Sozcu.com.tr

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Saatlerce hizmet verememesi ile son günlerde yeniden gündem olan ve bir süredir de gençleri olumsuz yönde etkilemesine rağmen kayıtsız bir şekilde hizmet vermeye devam eden Facebook’ta yeni bir açık daha bulundu.

Ürünleri test ederek, düşük ürün veya hizmetleri vurgulayarak, tüketici bilincini artırıp bağımsız tavsiyeler sunan Birleşik Krallık markası Which? araştırmacıları, platformda yer alan ürün yorumlarını ve beğenilerini mercek altına aldılar.

SAHTE İNCELEME VE BEĞENİ SATIYORLAR

Uzmanlar, önce sözde kişiselleştirilmiş ısmarlama tablolar ve ev boyama hizmetleri satan Patricia’s Paintings isimli bir sayfa oluşturdular. Daha sonra, olumlu geri bildirim almak için Facebook’ta hizmetlerinin reklamını yapan sahte inceleme gruplarıyla iletişime geçtiler.

Sadece birkaç hafta içinde, 93 sahte inceleme ve 500 sayfa beğenisini başarıyla satın aldılar.

Dünya çapında olduğu anlaşılan yedi şirket, işletmelerin çevrimiçi itibarını yapay olarak artırmayı kabul etti. Bunlar App Sally, Famous Follower, Fast Face Likes, Gold Star Marketing, Online Boost Up, Red Social ve Woorke’ydi.

Gold Star Marketing’den 99 pound karşılığında 10 öneri, 500 sayfa beğenisi, Fast Face Likes’tan toplam 16 pound karşılığında 10 öneri ve ayrıca Famous Follower’dan yaklaşık 6,50 pound karşılığında 10 inceleme alabileceklerine dair teklif geldi.

TÜKETİCİ HARCAMALARI ÇEVRİMİÇİ İNCELEMELERDEN ETKİLENİYOR

Yorumcuların profillerinde kullandıkları resimlerin çoğu sahteydi ve rastgele web sitelerinden alınmıştı.

Rekabet ve Piyasa Otoritesi tarafından yapılan araştırma, yılda 23 milyar sterlinlik tüketici harcamasının çevrimiçi incelemelerden etkilendiğini gösteriyor.

Which? Direktörü Rocio Concha, “Araştırmalarımız, sahte inceleme endüstrisinin Facebook gibi çevrimiçi platformlara sızmasının ve bu şirketlerin ellerinde bulunan inanılmaz derecede gelişmiş teknolojiye rağmen tespit edilmeden faaliyetlerine devam etmelerinin ne kadar kolay olduğunu ortaya çıkarmaya devam ediyor” dedi.

Facebook ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Dikkatimize sunulan hesapları araştırıyoruz. Bu sorunu çözmek için kapsamlı zaman ve kaynak ayırdık, ayırmaya da devam edeceğiz. Sahte incelemeler de dahil olmak üzere platformlarımızda dolandırıcılık ve aldatıcı faaliyetlere izin verilmez.”

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