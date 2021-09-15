Şirket içindeki araştırmanın detayları sızdı: Instagram gençlerde depresyona neden oluyor

Facebook'un, görsel içerik platformu Instagram ile ilgili yaptığı araştırmaları şeffaf bir şekilde paylaşmadığı ortaya çıktı. Araştırmaya göre; platform, gençlerin ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkiliyor.

Sozcu.com.tr

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Facebook, son üç yıldır fotoğraf paylaşım uygulamasının milyonlarca genç kullanıcısını nasıl etkilediği konusunda araştırmalar yapıyor. Tekrar tekrar, şirketin araştırmacıları Instagram’ın büyük bir yüzdesi için, özellikle de genç kızlar için zararlı olduğunu buldu.

Wall Street Journal’da yer alan habere göre; genç kızların yüzde 32’si vücutları hakkında kötü hissettiklerinde Instagram’ın kendilerini daha da kötü hissettirdiğini söyledi. Instagram’daki karşılaştırmalar, genç kadınların kendilerini nasıl gördüklerini ve tanımlama şekillerini değiştirebiliyor.

GENÇLER INSTAGRAM’I SUÇLUYOR

Şirket içerisinde paylaşılan 2019’dan bir slaytta, sorunları yaşayan genç kızlarla ilgili araştırmalar şu şekilde özetleniyor: “Her üç genç kızdan biri için beden imajı sorunlarını daha da kötüleştiriyoruz. Gençler, kaygı ve depresyon oranındaki artışlar için Instagram’ı suçluyor. Bu tepki beklenmedikti ve tüm gruplar arasında tutarlı.”

Materyaller, Instagram kullanıcılarının yüzde 40’ından fazlasının 22 yaşında ve daha genç olduğunu ve ABD’de her gün yaklaşık 22 milyon gencin Instagram’a giriş yaptığını gösteriyor. Ortalama olarak, ABD’deki gençler Instagram’da Facebook’ta olduğundan yüzde 50 daha fazla zaman harcıyor.

ARAŞTIRMALARINI KAMUOYU İLE PAYLAŞMIYOR

Facebook, kamuoyunda uygulamanın gençler üzerindeki olumsuz etkilerini çoğu kez önemsemedi ve araştırmasını kamuoyuna açıklamadı veya isteyen akademisyenlere bu sonuçları sunmadı. Hatta CEO Mark Zuckerberg de bu sonuçların aksine Mart 2021’de bir kongre oturumunda çocuklar ve ruh sağlığı hakkında soru sorulduğunda, “Gördüğümüz, diğer insanlarla bağlantı kurmak için sosyal uygulamaları kullanmanın olumlu zihinsel yararları olabileceği yönünde” dedi.

Instagram’dan Adam Mosseri yakın tarihli bir röportajda şunları söyledi: “Bu hikayede bahsedilen sorunlardan bazıları yaygın değil, ancak insanlar üzerindeki etkileri çok büyük olabilir.”

Mosseri, Facebook’un insanları birbirine bağlamanın sakıncaları olduğunu anlamakta geç kaldığını söyledi. Mosseri sözlerine şu şekilde devam etti: “Instagram’ın bazı özellikleri bazı genç kullanıcılar için zararlı olabilir ancak bunlar kolayca çözülebilir. Yaptıklarımızla birlikte gelen pek çok iyi şey var.”

SOSYAL KARŞILAŞTIRMAYA NEDEN OLUYOR

Araştırmacılar, bazı sorunların sosyal medyaya değil, Instagram’a özgü olduğu sonucuna da vardılar. Bu, özellikle, insanların kendi değerlerini başkalarının çekiciliğine, zenginliğine ve başarısına göre değerlendirdiği sözde sosyal karşılaştırma için geçerli.

Platformun, Mart 2020’deki iç araştırmasına göre, yalnızca en iyi anları paylaşma eğilimi, mükemmel görünme baskısı ve bağımlılık yapan bir ürün; gençleri yeme bozukluklarına, sağlıksız bir beden algısına ve depresyona yönlendirebileceğini ortaya çıkardı. Araştırma, aynı zamanda kullanıcılara bir algoritma ile fotoğraf ve videolar sunan Keşfet sayfasının, kullanıcıları zararlı olabilecek içeriğin derinliklerine gönderebileceği konusunda da uyarıyor.

ZUCKERBERG, ARAŞTIRMA SONUÇLARINI YOK SAYDI

Araştırma, üst düzey Facebook yöneticileri tarafından gözden geçirildi ve belgelere göre Zuckerberg ile de paylaşıldı.

Oysa mart ayındaki bir kongre oturumunda, Zuckerberg, 13 yaşından küçük çocuklar için yeni bir Instagram ürünü oluşturma planları hakkında yasa koyucuların eleştirilerine karşı şirketi savundu.

Ağustos ayında, Sens. Richard Blumenthal ve Marsha Blackburn, Zuckerberg’e bir mektupta, onu Facebook’un platformlarının gençlerin ruh sağlığı üzerindeki etkisine ilişkin araştırmasını yayınlamaya çağırdı. Buna karşılık Facebook, senatörlere şirketin kendi çalışmalarını içermeyen altı sayfalık bir mektup gönderdi. Facebook ayrıca senatörlere, araştırmasının tescilli olduğunu; içeride açık diyalog ve beyin fırtınasını teşvik etmek için gizli tutulduğunu söyledi.

Senatör Blumenthal bir e-postada, “Facebook’un yanıtları o kadar kaçamaktı ki, tüm sorularımıza yanıt bile veremediler. Gerçekten Facebook’un ne saklamış olabileceğine dair şüpheler ortaya çıkarıyorlar. Potansiyel olarak tehlikeli ürünlerle gençleri hedef alırken, bilimi maskeliyor” dedi.

GENÇLER İÇİN LİSE KAFETERYASI İLE EŞ DEĞERDE

Instagram, Facebook tarafından 2012’de 1 milyar dolara satın alınmadan önce 13 çalışanı olan küçük bir girişimdi. Belgelere göre, o yıl Facebook, ilk kez ürününü kullanan gençlerin sayısında bir düşüş gözlemledi.

Çok geçmeden Instagram, lise kafeteryasının çevrimiçi eşdeğeri haline geldi: Gençlerin en iyi fotoğraflarını yayınladıkları, arkadaş bulabildikleri, birbirlerini ölçüp böbürlenebilecekleri yer oldu.

Facebook’un araştırması, Instagram’ın etkilerinin tüm kullanıcılar için zararlı olmadığını gösteriyor. Araştırma, çoğu genç için olumsuz sosyal karşılaştırmanın etkilerinin yönetilebilir olduğunu ve kullanıcıların kendilerini ifade etmeleri ve arkadaşlarıyla bağlantı kurmaları için eğlenceli bir yol olarak uygulamanın faydasının ağır basılabileceğini söylüyor.

Ancak Facebook’un kendi bulguları, Instagram’ın birçok kişiye zarar verebileceğini gösteriyor.

INSTAGRAM YÜZÜNDEN KENDİLERİNİ BEĞENMEMEYE BAŞLIYORLAR

ABD ve İngiltere’deki gençler üzerinde yapılan bir araştırmada Facebook, çekici olmadığını bildiren Instagram kullanıcılarının yüzde 40’ından fazlasının bu duygunun uygulamada başladığını söylediğini buldu. Yeterince iyi olmadığını bildiren gençlerin yaklaşık dörtte biri, bu duygunun Instagram’da başladığını söyledi. Birçoğu, uygulamanın arkadaşlıklarının gücüne olan güvenlerini de sarstığını söyledi.

Instagram araştırmacıları, platformun psikolojik etkileriyle mücadele edenlerin hesaplarını da kapatmadıklarını belirtti. Sunumlara göre, gençler düzenli olarak Instagram’da daha az zaman harcamak istediklerini bildirdiler, ancak bunu yapmak için öz kontrolden yoksunlar.

ÇÖZÜMLER SONUÇSUZ KALDI

Facebook, Project Daisy adını verdikleri bir pilot programda beğenileri gizlemeye başlasa da Mosseri, bu özelliğin kullanıcıların hissettiklerini pek değiştirmediğini açıkça kabul etti.

Facebook araştırmacıları Instagram’ın güzelleştirme yerine eğlenceli filtreler sunabileceğini öne sürdü. Araştırmacılar ocak ayında “Hikayelerde filtrelenmiş özçekimleri paylaşmak veya görüntülemek insanları daha kötü hissettirdi” diye yazdı.

YEME BOZUKLUĞU, DEPRESYON, SOSYAL STATÜ ENDİŞESİ

17 yaşındaki Destinee Ramos, “Pandemi sırasında arkadaşlarınıza ne yaptığınızı göstermek istiyorsanız, Instagram’a gitmeniz gerekiyordu” diyor.

Ramos ve 18 yaşındaki arkadaşı Isabel Yoblonski, bunun toplumları için potansiyel bir sağlık sorunu oluşturduğuna inandılar ve bu nedenle ulusal bir bilim yarışmasının parçası olarak akranlarını araştırmaya karar verdiler. Yanıt veren 98 öğrencinin yaklaşık yüzde 90’ı sosyal medyanın zihinsel sağlıklarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Kaliforniya’da yaşayan 17 yaşındaki Eva Behrens, sınıftaki kızların yarısının Instagram’a bağlı vücut imajı endişeleriyle mücadele ettiğini tahmin ettiğini söyledi. 17 yaşındaki sınıf arkadaşı Molly Pitts liseye geldiğinde, akranlarının Instagram’ı göreceli popülerliklerini ölçmek için bir araç olarak kullandıklarını gördü. Takipçi sayısının kendi aralarında ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti.

KENDİLERİNİ YETERSİZ HİSSEDİYORLAR

19 yaşındaki Lindsay Dubin, son zamanlarda daha fazla egzersiz yapmak istedi. Egzersiz yapmak için Instagram’a girdi ve beğendiği bazı hesaplar da buldu. Ancak o zamandan beri uygulamanın algoritması, Keşfet sayfasını nasıl kilo verileceği, ideal vücut tipi ve ne yemesi ya da ne yememesi gerektiğine dair fotoğraflarla doldurdu.

Stanford Üniversitesi’nden 20 yaşındaki Sylvia Colt-Lacayo, yakın zamanda yanaklarını incelten ve pembeleştiren bir yüz filtresi denediğini söyledi. Ama sonra Colt-Lacayo, filtrenin Nikaragualı babasından miras kalan yanaklarını küçülttüğünü ve onları daha Avrupalı gösterdiğini fark etti. Colt-Lacayo tekerlekli sandalye kullanıyor ve Instagram’ın ona olması gerektiği gibi görünmediğini veya uygulamadaki diğer genç kızların yaptığı şeyleri yapmadığını hissettirdiğini söyledi.

“YÖNETİCİLER PLATFORMU DÜZELTMEK İÇİN UĞRAŞMIYOR”

Yaklaşık bir yıl önce, Anastasia Vlasova bir terapist görmeye başladı. Yeme bozukluğu geliştirmişti ve buna neyin yol açtığı konusunda net bir fikri vardı: Instagram’da geçirdiği zaman.

Platforma 13 yaşında katıldı ve günde üç saatini, uygulamada yayınlanan fitness influencer’larının mükemmel yaşamları ve bedenlerinden büyülenerek geçirdi.

18 yaşındaki Vlasova, “Instagram’a girdiğimde, tek gördüğüm, incelmiş vücutların, mükemmel karın kaslarının fotoğraflarıydı” dedi. Artık Instagram kullanmayan Vlasova, Facebook yöneticilerinin platformlarını daha az toksik hale getirmek için yeterince çaba harcadıklarına şüpheyle yaklaştığını söyledi: “Yeme bozukluğumla beş yıl yaşamak zorunda kaldım ve Instagram’daki insanlar hala acı çekiyor.”

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