Haberler - Bilim - Teknoloji

Skandallar sonrasında Facebook ismini değiştiriyor

Bünyesinde WhatsApp, Instagram, Messenger ve Oculus'u da barındıran Facebook isim değişikliğine gidiyor.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 08:13 - 20 Ekim 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Skandallar sonrasında Facebook ismini değiştiriyor

Son dönemde birçok skandal ve ifşanın ortasında kalan ve kamuoyunu tatmin edemeyen açıklamalarda bulunan Facebook ismini değiştirme kararı aldı.

Haber platformu Verge’de yer alan haberde Facebook’un çatı şirketinin adını değiştirmeyi ve bu sayede imajını düzeltmeyi planladığını aktardı. Sosyal paylaşım platformu olan Facebook’un bünyesinde WhatsApp, Instagram ve Oculus’u da barındıran şirketin aynı isimle olduğunu hatırlatan medya kuruluşu 28 Ekim’de yapılacak Connect isimli yıllık toplantıda şirketin adının da kamuoyuna duyurulacağının da altını çizdi.

Geçmiş yıllarda Google da benzer bir değişikliğe gitmiş ve Alphabet çatı kuruluşu altında çalışmalarına devam etmişti.

Çarpıcı araştırma: Facebook, şiddet, taciz ve tecavüz içerikli paylaşımları öneriyor İlginizi Çekebilir Çarpıcı araştırma: Facebook, şiddet, taciz ve tecavüz içerikli paylaşımları öneriyor Facebook sansür merkezi oldu: Bağımsız medyaya 'teyit'li engel! İlginizi Çekebilir Facebook sansür merkezi oldu: Bağımsız medyaya 'teyit'li engel!
Facebook Google Haber İngiltere Instagram Messenger sosyal medya Sözcü taciz tecavüz Teknoloji WhatsApp