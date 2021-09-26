Skandallardan sonra Facebook’un neden özür dilemediği ortaya çıktı

Son dönemde birçok skandalın ortasında yer alan Facebook yönetiminin bu iddialar ile ilgili neden hiç geri adım atmadığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli medya kuruluşu Wall Street Journal’ın son dönemde Facebook’ta yaşanan usulsüzlüklerle ilgili yaptığı haberlerden sonra gözler hem Facebook’ta hem de şirketin kurucusu Mark Zuckerberg’de…

Bazı ünlü isimlere “istediklerini paylaşma” ayrıcalığını tanıdığı ortaya çıkan ve sosyal medya platformlarının gençler üzerinde yıkıcı etkileri olduğunu gözler önüne seren Wall Street Journal’ın iddiaları üzerine geçen hafta Facebook’un Teknolojiden Sorumlu Genel Müdürü Mike Schroepfer istifa kararı almıştı. Şirkette 13 yıl geçiren Schroepfer, Zuckerberg’in en güvendiği isimlerden biriydi.

EN GÜVENDİĞİ İSİM İSTİFA ETMİŞTİ

Öte yandan şirketin güvenlikten sorumlu üst düzey yetkilisi Antigone Davis de “Instagram’ın genç kızlar üzerindeki negatif etkileri üzerine” Senato’da ifade vermeye çağrıldı. Kaynaklara göre daha fazla skandalın patlak vermesinin yakın olduğu Facebook’un ve şirketin kurucusu Mark Zuckerberg’in neden hiç özür dileyerek geri adım atmadığı da ortaya çıktı.

İngiltere’nin saygında gazetelerinden Sunday Times’a konuşan Zuckerberg’e yakın bir kaynak, “Şirket kötü haberlere o kadar alıştı ki artık bu tür haberler ortaya çıkınca umursamıyorlar bile. Bu tür haberleri sevmiyorlar fakat şimdi bütün dünya onlara karşıymış gibi düşünüyorlar ve saklanıyorlar” açıklamasını yaptı.

New York Times ise, Zuckerberg’in bu tür skandallarda bir adım geride durmaya başladığını ve onun yerine Sir Nick Clegg ya da Sheryl Sandberg gibi üst düzey yöneticileri kendisine siper ettiğini yazdı. Gazete, “Zuckerberg genelde uzun vadeli hedeflerinden ve Ray-Ban akıllı gözlükler gibi konularda açıklama yapıyor” yorumunu yaptı.

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