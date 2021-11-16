Snoopy, NASA’nın Artemis görevi ile uzaya gidiyor

Snoopy, NASA'nın yaklaşmakta olan Artemis I görevinin bir parçası olarak uçmaya hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

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2022’nin başlarında yapılması planlanan görev, NASA’nın yeni SLS roketi ve Orion uzay aracı için bir test uçuşu olacak ve önümüzdeki birkaç yıl içinde Ay yüzeyine iniş yapmış olacak.

Mürettebatsız test görevi için, özel yapım NASA teçhizatıyla donatılmış Snoopy, sıfır yerçekimi göstergesi olarak hareket edecek, böylece yerdeki operatörler, uzay aracının Dünya’nın yerçekiminden ne zaman kurtulduğunu görebilecekler.

Snoopy’nin aslında NASA ile 1969’daki Apollo 10 görevine kadar uzanan bir geçmişi var. NASA, Apollo döneminde Gümüş Snoopy ödülünü yarattı ve bugüne kadar görev başarısı ve uçuş güvenliği ile ilgili olağanüstü işler için NASA çalışanlarına Snoopy gümüş ödülleri sunuldu.

NASA, “Bu ödülle verilen ve astronot Snoopy’yi tasvir eden her gümüş iğne, uzayda uçtu” dedi.

Orion kapsülü, Snoopy bebeği ve Snoopy iğnelerinin yanı sıra, NASA’nın 2024’te Artemis II görevinde aynı rotayı izleyen NASA’nın daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olacak sensörlerle donatılmış bir manken taşıyacak.

Artemis I görevi, aslında Snoopy’nin uzaya ilk yolculuğu değil. Popüler karakter ayrıca 1990’daki STS-32 görevi sırasında Uzay Mekiği Columbia’ya bindi ve ayrıca 2019’da Northrop Grumman’ın 12. kargo ikmal görevinde bir Cygnus uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu’na gitti ve oldukça başarılı bir uzay keşfi yaptı.

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