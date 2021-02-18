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Son dakika… Perseverance uzay aracı Mars’a indi

NASA’nın "Mars 2020" misyonu kapsamında Kızıl Gezegen’e gönderilen uzay aracı "Perseverance", Mars'ın yüzeyine indi. Uzay aracı Mars'ta yaşam izi arayacak.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 00:28, 19/02/2021
HaberlerBilim - Teknoloji

NASA tarafından Mars’ta yaşamın izlerini aramak üzere gönderilen Perseverance uzay aracı, Mars yüzeyine iniş yaptı.

Uzmanlar, bir ton ağırlığındaki aracın Jezero isimli kratere inişinin oldukça zorlu geçeceğini açıklamıştı. Bilim insanları söz konusu kraterin içinde 3,5 milyar yıl önce bir nehir bulunduğunu ve bu nehrin aynı bölgedeki bir göle aktığını tahmin ediyor.

“Perseverance”ın da söz konusu bölgeye iniş yaptıktan sonra, bu bölgede olası mikrobiyal yaşamın izleri üzerinde uzun yıllar araştırma yapması planlanıyor. Uzay aracının göndereceği verileri değerlendirecek olan kurumlar arasında, Alman Uzay ve Havacılık Dairesi (DLR) de yer alıyor.

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Yayınlanma Tarihi:23:57,