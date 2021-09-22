Sonbahar mevsimi için Google’dan doodle geldi

Sonbahar mevsimi gelmesiyle hava soğudu, yazlıklar rafa kalkmaya başladı. Sonbahar mevsimi Google tarafından da özel bir doodle ile paylaşıldı. Milyonlarca kullanıcı Google'ın anasayfasında yer alan tasarıma tıklayarak sonbahar mevsimi ile ilgili içeriklere kolaylıkla ulaşabiliyor.

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Sonbahar, Google tarafından bugüne özel Doodle olarak kullanıcıların karşısına çıktı. Sonbahar’ın ilk günü olarak kabul edilen, 22 Eylül'den itibaren gündüzler kısalır, geceler uzamaya başlar. İşte son bahar ekinoksu ve merak edilenler…

SONBAHAR MEVSİMİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Google'ın ana sayfasına taşıdığı Doodle'a giriş yapınca kullanıcıların karşısına Sonbahar'ın tarihleri olan 22 Eylül – 21 Aralık çıkıyor.

Yaz ve kış mevsimleri arasında yer alan sonbahar, Kuzey yarım kürede Eylül, Ekim ve Kasım; güney yarım kürede ise, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına denk geliyor.

Kış mevsiminin habercisi olarak görülen sonbahar'da gündüzler kısalır, geceler uzar. Güneş, erken batar.

SONBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

23 Eylül, Sonbahar’ın ilk günü olarak kabul edilir ve ekinoks olarak adlandırılır. Kuzey ve Güney Yarım Küre, güneş ışınları öğle vаkti Ekvator’a 90°lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’ye dik düşmеye başlar. Bu tarihten itibаren Kuzey Yarım Küre’de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Güney Yarım Küre’de ise tam tersi olur . Bu tarih Kuzey Yarım Küre’de Sonbahar, Güney Yarım Küre’de İlkbahar başlangıcıdır .

Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktаsında da görülür. Dünya’da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası’nda 6 aylık gecenin, Güney Kutup Noktası’nda ise 6 aylık gündüzün başlangıcıdır.