Sosyal medyada iklim değişikliği savaşı: Petrol şirketleri Biden’a karşı

ABD'de Biden yönetiminin iklim değişikliğiyle mücadelesi kapsamında petrol şirketlerine daha fazla vergi getirilmesi gündemdeyken, sosyal medyada bir savaş başladı. Söz konusu şirketler her hafta milyonlarca reklamın yer alması için sosyal medyaya para akıtıyor.

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ABD Başkanı Joe Biden göreve geldiğinden bu yana en büyük önceliğini corona virüsüyle ve iklim değişikliğiyle mücadeleye verdi.

İklim değişikliğiyle mücadele için petrol endüstrisini karşısına alan Biden, daha temiz bir enerji için petrol şirketlerine uygulanan vergilerin artırılmasını hedefliyor. Ancak 3.5 trilyon dolarlık yeni bütçe konusunda çıkmaza girilirken, petrol şirketleri de hem sosyal medyada hem de Kongre’de girişimlerini sürdürüyor.

New York Times’ın haberine göre, sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta her hafta milyonlarca reklam paylaşılıyor. ABD’deki petrol ve doğal gaz endüstrisi için en büyük ticaret birliği olan Amerikan Petrol Enstitüsü (API) üyeleri, Kongre’deki Demokratları hedef alıyor.

LOBİ FAALİYETLERİNE 2 MİLYON DOLAR



Söz konusu reklamlardan birinde, “Chrissy Houlahan gibi bazı politikacılar, ABD’li enerji üreticilerine daha fazla vergi getirmek için bastırıyor. Bu durum enerji piyasasındaki iş fırsatlarını da riske atıyor” ifadeleri kullanılıyor.

Gazetenin haberinde, API’nın yılın ilk altı ayında Kongre’deki lobi faaliyetlerine doğrudan 2 milyon dolar harcadığı belirtiliyor. API üyesi Exxon Mobil, Chevron ve BP, yedi haneli reklam anlaşmalarıyle televizyonlarda kampanya yürütüyor.