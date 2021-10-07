Sosyal paylaşım platformu Twitch hacklendi

Özellikle online oyun oynayanların yoğun olarak kullandığı Twitch'in dün gece hacklendiği ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Amazon’un sahibi olduğu sosyal paylaşım ve video platformu Twitch siber saldırıya uğradı. Şirket tarafından yapılan açıklamada saldırının çok hedefli olduğu belirtilirken bu saldırı sonrasında çok sayıda gizli bilginin de sızdırıldığı ve ele geçirildiği duyuruldu.

Twitch’in kaynak kodu ve ünlü kullanıcılarının bu platform üzerinden kazandığı paraların ortaya çıktığı kaydedildi.

125 GB’lık hassas veriyi kimseye fark ettirmeden ele geçiren siber saldırganların elde edilen bilgileri 4chan isimli tartışmalı bir platforma yüklediği de belirtildi.

Twitch’i bünyesinde barındıran Amazon konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Teknoloji güvenliği uzmanları, “Bu saldırı kullanıcılardan ziyade Twitch’e yönelikti. Fakat buna rağmen Twitch kullanıcıları bazı önlemler almalı. Şifrelerini değiştirmeli ve mevcut şifreleriyle aynı olan diğer platformlardaki şifrelerini de değiştirmeli” açıklamasını yaptı.

51 milyondan fazla kullanıcısı olan Twitch’e yönelik bu saldırıdan sonra ABD’de “Twitch’i nasıl silerim” aramasında yüzde 733’lük bir artış meydana geldiği de duyuruldu.

Verilere göre Twitch’te oyun oynayarak para kazanan en popüler 5 “fenomen”in yaklaşık 35 milyon dolar kazandığı ortaya çıktı.

İnteraktif bir video izleme platformu olan Twitch’te insanlar kullanıcıları bilgisayar oyunu oynarken izliyor. Bu zamana kadar Twitch’te kullanıcıların ne kadar para kazandığı bilinmiyordu.

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