SpaceX merkezinde, 132 Covid vakası bildirildi

Los Angeles County web sitesinin haberine göre, SpaceX'in Güney Kaliforniya merkezindeki en az 132 çalışanın corona virüsü testi pozitif çıktı. Şirket, şu anda aynı bölgedeki özel şirketler arasında en yüksek vaka sayısına ulaşarak dikkat çekiyor.

Sozcu.com.tr

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Elon Musk’ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, bu defa uzaya gönderdiği yeni uydularla değil corona virüsü salgını ile gündemde. Şirketin Güney Kaliforniya’daki merkezinde çok sayıda Covid vakası ortaya çıktı. Şirket içinde yaşanan salgının, son günlerde ülkede kendini gösteren Omicron varyantının yayılmasıyla ve özel uzay şirketinin California ile Florida’daki tesislerde hızlı bir dizi roket fırlatması gerçekleştirmesiyle patlak verdiği öne sürülüyor.

Los Angeles County Halk Sağlığı Departmanı tarafından pazar günü yayınlanan verilere dayanarak Los Angeles Times tarafından bildirilen merkezdeki salgın, şirket için yoğun bir zamanda geliyor. SpaceX, cumartesi günü Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden 52 Starlink internet uydusunu yörüngeye fırlattıktan 18 saat sonra Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden de uzaya Türksat 5B uydusunu fırlatarak iki görev arasındaki süreyle yeni bir şirket rekoru kırdı.

Ancak New York Times’ın haberine göre; şirketin şu anda başı corona virüsü vakalarıyla dertte. SpaceX’in Hawthorne, Kaliforniya’daki merkezindeki yaklaşık 6.000 çalışan, SpaceX’in Falcon 9 roketlerini ve Crew Dragon kapsüllerini inşa ediyor ve üretiyor.

SALGINA KAYITSIZ KALARAK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Elon Musk, corona virüsünün ortaya çıkmasından bu yana gerek Twitter’da yayınladığı görüşleriyle gerek şirketlerinde virüsün yayılmasını engelleyen uygulamalar geliştirmemesiyle dikkat çekmişti.

Corona virüsü pandemisinin ilk dönemlerinde, SpaceX CEO’su Musk, Kaliforniya’da virüsün yayılmasını engelleme amaçlı kısıtlamalara karşı çıkmıştı. Aynı zamanda geçen yıl mayıs ayında, halk sağlığı emirlerine karşı gelerek ilçe kısıtlamalarına rağmen Tesla’nın Fremont fabrikasında üretime devam etmişti.

Musk Twitter’da da tepki toplayan paylaşımlar yapmıştı. SpaceX CEO’su, dört defa test yaptırdığını ve ikisinin negatif, diğer ikisinin pozitif çıktığını belirterek durumun sahte olduğunu belirtmiş, pandeminin başında ise virüsün çocukları etkilemediğini yazmıştı.

“İFLAS EDEBİLİRİZ” DİYEREK HERKESİ ÇALIŞMAYA ÇAĞIRIYOR

Bu yıl Şükran Günü’nün ertesi günü; Musk, çalışanlarına gönderdiği e-postalarda SpaceX için iflas korkularını körükledi ve onları şirketin yeni nesil roketi Starship’in geliştirilmesiyle ilgili çalışmaya çağırdı.

Pandemi nedeniyle sık sık uzay uçuşu faaliyetleri kesintiye uğrarken yaşananlar, NASA’ya yaklaşık 3 milyar dolara mal oldu. Bir Avrupa-Rus Mars misyonu 2020’nin başlarından 2022’ye ertelenmek zorunda kaldı. Bununla birlikte, SpaceX pandemi boyunca operasyonlarını sürdürdü.

Kasım 2020’de Musk’ın Covid testi pozitif çıktı ve Kennedy Uzay Merkezi’nden NASA için uzaya dört astronotun fırlatılmasına katılması engellendi.

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