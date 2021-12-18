SpaceX uzaya 52 Starlink uydusu daha gönderdi

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, California’daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden dünyanın yörüngesine 52 Starlink uydusu daha gönderdi. Fırlatma işlemi, Falcon 9 roketi ile yerel saatle 04.41’e gerçekleştirildi.

Starlink uydu ağıyla dünyaya yüksek hızlı internet hizmeti verilmesi hedefliyor.