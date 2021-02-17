SpaceX’in yeni yatırımlar için bütçesi hazır

Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX’in hisseleri 419.99 dolardan işlem gördü. Böylece Musk 850 milyon dolar topladı. Firmanın toplam değeri 74 milyar dolara ulaştı. Bu verilere göre SpaceX’in gelecek projeler için parasının olduğu anlaşılıyor.

SpaceX’in bazı projeleri geliştirme aşamalarında son derece kârsız projeler… Örneğin Elon Musk, bu ay başında şirketin uydu tabanlı internet hizmeti sağlayıcısı Starlink için “olumsuz nakit akışında derin bir uçurum” ifadesini kullandı.

Şirketin küresel, yüksek hızlı bir internet ağı oluşturmak için yeterli uydu gönderme planı pahalı ve ön sipariş aşamasında olduğundan, bir süre daha gelir elde edilmeyecek.

Şirket ayrıca, Saturn V’ye rakip olan kargo kapasitesine sahip bir uzay gemisi üzerinde çalışıyor. Bu tip projeler de bazen çöküp patlayabilen birçok başarısız test uçuşuna da sebep olabiliyor.

Son kazalar, şirketin uzaya karlı bir şekilde gönderilebilecek bir ürüne sahip olmadan önce, birkaç tane daha inşa etmesi gerekeceğini de gösteriyor.

“YATIRIMCILAR BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYOR”

SpaceX’in özel bir şirket olması ve finansal durumlarını anlamak genellikle zor olabiliyor. Ancak yatırımcılar, en azından hisse başına yaklaşık 420 dolar ödeyenler, şirketin hem gelecekteki çabalarıyla hem de şu anki girişimlerle başarılı olacağına inanıyor. “NASA için Uluslararası Uzay İstasyonuna teslimat yapmak” bu yoldaki en önemli dayanakları pozisyonunda…

Musk, Starlink’in tek başına oluşturmanın 10 milyar dolara mal olabileceğini söylese de banka hesabında 850 milyon dolar daha fazla nakit olması firmayı rahatlatacaktır.