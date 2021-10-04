Star Trek’in Kaptan Kirk’ü uzaya gidiyor

Star Trek (Uzay Yolu) serisinde 'Kaptan Kirk' karakterini canlandıran 90 yaşındaki William Shatner, uzaya gitmeye hazırlanıyor.

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Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin, 12 Ekim’de uzaya yapılacak yolculukta ünlü ‘Star Trek’ serisinde Kaptan Kirk'ü canlandıran William Shatner’in de yer alacağını açıkladı. 90 yaşındaki oyuncu, Jeff Bezos'un da yer aldığı kalabalık bir ekiple uzayda yolculuk yapacak. Yolculuğun yaklaşık 15 dakika sürmesi planlanırken, Shatner, bu yolculuğun ardından uzaya giden en yaşlı kişi unvanının da sahibi olacak.

Ekibin uçuşunun yaklaşık 15 dakika sürmesi ve 106 kilometre yüksekliğe ulaşmaları bekleniyor.

Shatner yaptığı açıklamada, uzay yolculuğu ile “Uzun zamandır duyduğum, bildiğim bir yeri kendi gözlerimle görme fırsatım olacak. Ne büyük bir mucize,” dedi.

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