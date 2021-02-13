Starlink 6 ülkede ön sipariş alıyor

CEO’luğunu Elon Musk’un yaptığı SpaceX’in yörüngeye fırlatılan uydulardan interneti dünyaya ışınladığı geniş bant hizmeti Starlink ekim ayından bu yana 10 bin kullanıcı kazandı. Şimdilik 6 ülkede ön sipariş almayan Starlink şu ana kadar binden fazla uyduyu hizmete soktu. 2027’nin ortasına kadar yörüngede 42 bin uyduya sahip olmayı hedefleyen SpaceX Falcon 9 roketiyle her fırlatmada yörüngeye 60 uydu bırakıyor.

SpaceX’in amacı, dünyayı çevreleyen ve özellikle kırsal kesimdeki insanlara sorunsuz internet sağlayan uyduların ürettiği yüksek hızlı geniş bant sistemi oluşturmak.

Uydulara bağlanmak için ABD’de 499 dolarlık kit satan SpaceX, abonelik için şu anda aylık 99 dolar alıyor. İngiltere’de kit için 439 sterlin ve 89 sterlin aylık abonelik ücreti alan SpaceX, diğer internet sağlayacılarıyla karşıladığında, söz konusu hizmeti daha pahalıya satıyor.

SpaceX, ekim ayında Starlink beta testi abonelerine gönderdiği bir e-postada, aralıklı kesintilerle birlikte 50 ila 150 Mbps arasında hız beklemeleri gerektiğini söyledi. Ancak bazı kullanıcılar çok daha yüksek hızlara ulaştı.

Reddit’in Starlink topluluğu tarafından derlenen bir liste , şimdiye kadarki en hızlı indirme hızının New York’ta kaydedilen 209.17 Mbps olduğunu gösteriyor.

Hali hazırda ABD. Kanada, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ve Meksika’dan 100 dolar depozito alarak ön sipariş toplayan Starlink, İspanya, İtalya, Hindistan, Japonya ve Karayipler de dahil olmak üzere daha fazla ülkeye açılmayı planlıyor.