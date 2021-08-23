Steve Jobs imzalı bilgisayar kılavuzu 800 bin dolara satıldı

Apple'ın son kurucusu Steve Jobs tarafından imzalanan Apple II bilgisayar kılavuzu, geçen hafta yapılan bir müzayedede yaklaşık 800.000 dolar gibi bir fiyata alıcı buldu.

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CNN’in haberine göre; Boston merkezli bir firma olan RR Auction perşembe günü 1980 yılından kalma kılavuzu 787,484 dolara sattı. Jobs ve Apple’ın ilk yatırımcısı Mike Markkula tarafından imzalanan 196 sayfalık kılavuza 25 yaşındaki Jobs şu şekilde yazmıştı:

“Julian, senin neslin bilgisayarlarla büyüyen ilk nesil. Git dünyayı değiştir! Steven Jobs, 1980.”

Kılavuzun sahibi Julian ise Birleşik Krallık’taki eski bir Apple ürün distribütörünün oğlu olan Julian Brewer. Müzayede evi, Jobs ve Markkula’nın İngiltere’ye yaptıkları bir tanıtım gezisi sırasında kılavuzu imzaladıklarını belirtti.

Brewer konuyla ilgili şunları söylüyor: “Babam beni bazı misafirlerle tanıştırmak için aşağı çağırdığında, yatak odamda oturmuş Apple II’mde oyunlar oynuyordum. Gelenler Steve Jobs ve Mike Markkula idi. Kılavuz yanımdaydı ve imzalattım; ancak daha sonra Jobs’un böyle bir yazı yazmak şöyle dursun herhangi bir şeyi imzalamasının ne kadar nadir olduğunu anladım. Babamla iyi anlaşıyordu, bu yüzden yazının özenle yazıldığını hissediyorum.”

Apple II, o zamanlar tüketici pazarı için yapılan ilk bilgisayarlardan biri oldu. Apple II, yaklaşık 6 milyon eve ve işletmeye ilk kişisel bilgisayar deneyimini yaşatarak gerçekten dünyayı değiştirdi.

Müzayedede Jobs’ın nadir bulunan imzalı kılavuzunu kazanan teklif sahibi Indianapolis Colts’un sahibi Jim Irsay, kılavuzun kendisi için ne anlama geldiğini açıkladı. Irsay yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz iki yüzyılın en büyük, en yenilikçi beyinlerini düşündüğümüzde, Steve Jobs kesinlikle onların arasına dahil edilmeli. Jobs, insanların günlük olarak düşünme, iş yapma ve etkileşim kurma şeklini değiştiren gerçekten dönüştürücü bir figürdü” dedi.

En pahalı üç müzayede öğesi, Steve Jobs imzalı Apple II kılavuzu, 479.939 dolara giden Jobs imzalı daktiloda yazılmış bir mektup ve 464.876 dolar getiren bir Apple I bilgisayarıydı.

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