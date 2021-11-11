Tarihi baştan yazan çalışma: Türkçenin geçmişi 9 bin yıl öncesinde Çin’e uzanıyor

Almanya'da İnsan Tarihi Bilimi Enstitüsü'nde yapılan araştırmada Türkçenin de aralarında bulunduğu dillerin, 9 bin yıl önce Çin'in kuzeydoğusunda ortaya çıktığını ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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Almanya’nın Jena kentinde bulunan İnsan Tarihi Bilimi Enstitüsü uzmanları çarpıcı bir çalışmaya imza attı.

Martine Robbeets ve beraberindeki ekip Japonca, Korece, Moğolca ve Türkçe dillerinin kökenine dair araştırma yaptı. Ekip, söz konusu dillerin 3 bin yıl önce Moğolistan’da yaşayan göçebe toplumlardan yayıldığı düşüncesini çürüttü.

TARIM YAPAN TOPLULUK



Arkeolojik, genetik, dilsel kanıtları bir araya getiren uzmanlar, söz konusu dillerin Çin’in kuzeydoğusundan yayıldığı sonucuna vardı. Ekibin iddiasına göre bu diller, bölgede darı yetiştiren bir topluluğa dayanıyor ve kökeni 9 bin yıl öncesine kadar uzanıyor.

DOĞU VE BATIDA FARKLILIK



Robbeets, Liao Nehri’nin bulunduğu bölgede yaşayan bu topluluklardan doğuda yer alanların Japonca, Korece ve Tunguz dillerinin erken formlarını, batıda bulunanların ise Moğolca ve Türkçe konuştuğunu öne sürdü.