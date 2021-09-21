TEKNOFEST kapılarını açtı

Türkiye Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapılarını açtı. Binlerce kişi festivali gezmek için Atatürk Havalimanı'na akın etti.

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Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Atatürk Havalimanı’nda bu sabah başladı. Festivalde Türkiye’nin savunma sanayi araçları sahne alacak, birçok yarışma ve etkinlik düzenlenecek. Festival 26 Eylül pazar günü sona erecek.

Festivale ilk günden ilginin yoğun olduğu görüldü. Çok sayıda öğrenci ve teknoloji meraklısı Atatürk Havalimanına geldi. TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin de aralarında bulunduğu 72 paydaşın destekleriyle İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bugün başladı ve 26 Eylül’de sona erecek.

Corona virüsü salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nın yönergeleri doğrultusunda gerçekleştirilecek festivale 45 bin takımda 200 binden fazla öğrenci başvurdu. İlk yıl 20 bin, ikinci yıl 50 bin, üçüncü yıl 100 bin kişinin katıldığı ve 4’üncüsü düzenlenen festivale bu sene de rekor katılım bekleniyor.

TEKNOFEST’te Akıncı ve Aksungur insansız hava araçları, Gökbey ve Atak helikopteri, Bayraktar TB2 ve Hürkuş gibi yerli ve milli imkanlarla üretilen savunma sanayi araçları boy gösteriyor. Türkiyenin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) otomobili de bu sene TEKNOFEST’te yerini aldı.

Türk Hava Kuvvetleri ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait uçaklar, TEKNOFEST dolayısıyla İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasında selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait birçok uçağın yanı sıra Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MIG-29 uçakları da İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetleri, TEKNOFEST gösterilerine SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları ekiplerinin yanı sıra, 2 adet F-4, 1 adet F-16, 1 adet C-130, 1 adet E-7T, 1 adet KT-1T, 1 adet AS-532 ile katılım sağlıyor. SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları başta olmak üzere birçok gösteri ekibi TEKNOFEST boyunca uçuşlarına ve etkinliklerine devam edecek.