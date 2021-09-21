Teknofest ne zaman, nerede? Teknofest giriş ücreti var mı?

Türkiye'de düzenlenen havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi festivali olan Teknofest, 21 Eylül - 26 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Teknofest giriş ücreti talep edilmiyor, ziyaret ücretsiz olup herkese açık yapılıyor.

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Havacılık, Uzay ve Teknoloji alanlarında düzenlenen gösteriler, yarışmalar, aktiviteler ve seminerlerin düzenlendiği Teknofest, ziyaretçilerine kapılarını açıyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali olan Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde on binlerce kişi teknoloji alanında yarışacak ve son teknoloji ürünlerini tanıtacak.

TEKNOFEST ZİYARETÇİ KAYIT EKRANI

TEKNOFEST NE ZAMAN, NEREDE?

Teknofest 21 Eylül ile 26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek. Teknofest 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

TEKNOFEST GİRİŞ ÜCRETİ VAR MI?

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, kapsamında düzenlenen gösteriler, aktiviteler ve seminerlere katılım ve Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi’ni ziyaret ücretsiz olup herkese açıktır.

TEKNOFEST’E NASIL GİDİLİR?

Teknofest’e ulaşımda metrolar bakım nedeniyle festival alanına kadar gelmezken, etkinlik alanına ring seferleri düzenleniyor. Şirinevler Metro İstasyonu, Kuleli Metrobüs İstasyonu, Yeşilyurt Tren İstasyonu’ndan 6 gün boyunca gün boyu ring seferleri hareket edecek.

TEKNOFEST’E GİRİŞ KAYDI ZORUNLU MU?

Festivali ziyaret etmek isteyenlerin TEKNOFEST’in web sitesi üzerinden online kayıt yaptırması ve kayıt sırasında HES Kodu ile birlikte istenen bilgileri girmeleri gerekiyor.

Kovid-19 aşısı olmamış ve/veya tek doz aşı olmuş kişilerden ise alana giriş yapmadan önceki son 48 saatte yapılmış, negatif sonuçlu PCR testi istenecek.