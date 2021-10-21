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Teknoloji devleri arasında isim kavgası

AirPods ve EarPods ürünlerini bünyesinde bulunduran Apple, yeni çıkaracağı kulaklık için MatePod ismini kullanan Huawei’yi şikayet etti.

Yayınlanma: 08:02 - 21 Ekim 2021 Güncellenme:
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Teknoloji devleri arasında isim kavgası

Çinli teknoloji devi Huawei yeni çıkaracağı kulaklık için MatePod isminde karar kıldı. Apple, kendisine ait AirPods ve EarPods ürünleriyle, MatePod arasındaki isim benzerliğinden rahatsız oldu.

Apple, Huawei’yi Çin Devlet Fikri Mülkiyet Ofisi’ne şikayet etti. Şikayeti inceleyen ofis, marka ismi, söylenişi ve genel görünümlerinin farklı olduğu belirtilirken, Huawei’in Apple‘ı taklit ettiği yönündeki iddiaları destekleyecek yeterli kanıt da bulunamadı. Böylece Çinli firma MatePod ismini kullanmak için onay almış oldu.

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