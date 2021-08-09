Tesla COVID-19 önlemlerini güncelledi

Wall Street Journal'ın haberine göre, şirketin Nevada'daki pil fabrikasındaki tüm Tesla çalışanlarının bu hafta itibarıyla kapalı alanlarda maske takmaları gerekecek. Tesis, COVID-19'a karşı aşılanmamış işçilerin kapalı alanda maske takmasını zaten gerektiriyordu, ancak yeni kural aşılı işçileri de kapsıyor.

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Geçen yıl pandeminin başlangıcında, Tesla CEO’su Elon Musk; Fremont fabrikasının bulunduğu Kaliforniya, Alameda County’de evde kalma uyarılarına rağmen hiçbir kısıtlamayı uygulamadı. Şirket sonunda Mart 2020’de Fremont tesisindeki operasyonları geçici olarak durdurmayı kabul ederken Musk, Mayıs 2020’de yerel emirlere karşı gelerek fabrikayı yeniden açtığını duyurdu. Kasım ayında Musk, muhtemelen hafif bir covid vakası görüldüğünü tweetledi.

Geçtiğimiz hafta California, maske kurallarını güncelledi ve aşı durumuna bakılmaksızın 2 yaş ve üzeri herkesin kapalı kamusal ortamlarda maske takmasını zorunlu kıldı. Tesla da bu kurala uyan şirketler arasına girmek durumunda kaldı.

Johns Hopkins Coronavirus Kaynak Merkezi’ne göre, Nevada’da geçen ay 26.000’den fazla yeni COVID enfeksiyonu görüldü ve 298 ölüm yaşandı. Merkez, eyalet nüfusunun yaklaşık yüzde 47’sinin aşılandığını tahmin ediyor. Nevada Valisi Steve Sisolak, geçen ayın sonlarında eyalete maske zorunluluğunu yeniden getirdi.

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