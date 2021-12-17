TikTok akımı ABD’deki okullarda panik yarattı

ABD'deki okul bölgeleri, öğrencileri 17 Aralık'ta okula silah getirmeye çağıran bir TikTok akımıyla ilgili uyarılar yayınladı.

Sozcu.com.tr

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Genç kullanıcı kitlesiyle öne çıkan sosyal medya platformunun bu defa tehlikeli bir akıma ev sahipliği yaptığı iddia ediliyor. Yeni akımda, 17 Aralık’ta okula giderken silah götürme iddiasının dolaştığı söyleniyor.

Konuyla ilgili platform, Twitter’dan yaptığı açıklamada söz konusu iddiayı incelediklerini kabul etti, ancak platformda böyle bir tehdidin yayıldığına dair henüz bir kanıt olmadığını da belirtti.

TikTok paylaştığı tweet’te şu satırlara yer verdi: “Söylentileri bile son derece ciddiyetle ele alıyoruz; bu nedenle TikTok aracılığıyla ortaya çıkan veya yayılan bu tür tehditlere dair kanıt bulamamış olsak da okullarda potansiyel şiddete ilişkin uyarıları incelemek için kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışıyoruz.”

EBEVEYNLERE UYARI NOTLARI GÖNDERİLDİ

Yine de, ülke genelindeki ilçeler, ebeveynleri olası tehlikeye karşı uyardı. Colorado Springs’deki 20. Akademi Bölgesi, perşembe günü ebeveynlere sosyal medya akımı hakkında bir not gönderdi.

Fox8 tarafından elde edilen notta, “Bu, TikTok’ta yeni bir iddia, ancak bu zorluk herhangi bir okula özgü değil. Ülke genelinde yayılan bir iddia. Bu zorluğun farkındayız ve Akademi Bölgesi 20 (ASD20) Güvenlik Ekibi, kolluk kuvvetlerindeki ortaklarımızla ve diğer yerel okul bölgesi güvenlik ekipleriyle yakın temas halindedir.”

Not ayrıca, platformda tehdit mesajları gören herkesi, bu mesajları derhal bildirmeye teşvik ediyor.

OKULLARDA GÜVENLİK ARTIRILDI

Ülke genelindeki bazı okullar, her ihtimale karşı 17 Aralık’ta okul alanlarındaki polis varlığını artırdıklarını söyledi.

Andover’da velilere gönderilen bir not, “Okullarımızda veya ilçemizde hiçbir şey beklemiyor olsak da yarın bu TikTok mücadelesinin bir parçası olarak okullarımızda güvenlik konusunda ekstra almasaydık ihmalkâr olurduk” denildi.

Eylül ayında, “Devious Licks” adlı benzer bir meydan okuma, öğrencileri okullarında vandalizm eylemleri gerçekleştirmeye ve bunu TikTok için filme almaya teşvik etti. Meydan okumaya katılmak için öğrenciler, aynaları kırmak, sabunlukları çalmak ve platformda nüfuz uğruna diğer okul eşyalarına zarar vermek gibi şeyler yaptılar.

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