TikTok, kullanıcılarına ruh sağlığı desteği sağlayacak

TikTok, zihinsel sağlık sorunları ve intihar düşünceleri ile mücadele eden kullanıcılara yardımcı olacak bir dizi yeni özelliğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Özellikler, yeme bozuklukları ile mücadele eden insanlara destek için kılavuzlar içeriyor. Ayrıca, “intihar” gibi terimleri aradıklarında kullanıcıları destek için yönlendiren bir müdahale özelliği de yeni güncellemeler arasında yer alıyor.

Duyuruda TikTok şunları söyledi: “Topluluğumuzu derinden önemsiyoruz ve her zaman onların sağlığını desteklemenin yeni yollarını arıyoruz. Bu nedenle, insanların TikTok’ta ihtiyaç duyduklarında kaynaklar bulmalarını kolaylaştırmak için ek adımlar atıyoruz.”

İHTİYACI OLAN İÇİN KRİZ HATTI

Şirketin önümüzdeki aylarda küresel olarak kullanıma sunulacağını söylediği yeni kaynaklar, yeme bozuklukları hakkında genişletilmiş bir rehber ve kullanıcılar intihar gibi terimler ararlarsa Kriz Hattı gibi desteğe yönlendirecek özellikler içeriyor.

TikTok, rakip sosyal medya platformları gibi kullanıcılarının, özellikle de gençlerin ruh sağlığı üzerindeki etkisi konusunda yoğun bir incelemeye maruz kalmıştı.

TikTok’un duyurusu, Facebook’un bir iç araştırmasının sızmasıyla birlikte geldi. Rapora göre şirket, uygulamanın genç kullanıcılarının zihinsel sağlığı üzerindeki etkisini en az iki yıldır inceliyor. Araştırma, platformun özellikle genç kızlar olmak üzere, kullanıcıların büyük bir kısmı için zararlı olduğunu defalarca ortaya çıkarıyor.

SOSYAL MEDYA GENÇLERİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLİYOR

Uzun bir açıklamada Instagram, The Wall Street Journal tarafından ortaya çıkarılan araştırmaların varlığını kabul etti, ancak hikayenin sınırlı bir dizi bulguya odaklandığını ve kendilerini olumsuz lanse ettiğini söyledi. Sosyal medya platformu ayrıca araştırmanın yanında olduğunu ve gençlerin mücadele edebileceği karmaşık, zor sorunları anlama konusundaki kararlılıklarını gösterdiğini iddia etti.

Eğitim Politikası Enstitüsü ve The Prince’s Trust tarafından bu yılın başlarında yayınlanan bir raporda ise gençlerin zihinsel sağlıklarının yoğun sosyal medya kullanımından zarar gördüğü ortaya çıktı.

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