TikTok, NFT dünyasına giriyor

Sosyal medya platformu; Lil Nas X, Grimes, Bella Poarch, Rudy Willingham ve Gary Vaynerchuk gibi birbirinden ünlü isimin içeriğinden yararlanarak NFT dünyasına giriyor.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz aylarda Beeple isimli sanatçının eserinin 69 milyon dolara satılmasıyla hareketlenen NFT dünyasına gösteri ve sanat dünyasından pek çok isim katılmaya devam ederken, sosyal medya platformu TikTok da bu akıma kayıtsız kalmadı.

ByteDance’in popüler uygulaması, platformunda yer alan ve sosyal medyada da güçlü bir şekilde varlık gösteren isimlerin içeriklerinden esinlenerek kendi NFT koleksiyonunu sunmak için gün sayıyor.

Platformun TikTok Top Moments olarak adlandırdığı koleksiyon, kültürel açıdan önemli TikTok videolarından ilham alıyor. TikTok, ekim ayı boyunca haftalık olarak satacağı sınırlı sayıdaki NFT’yi açık artırmaya çıkarmayı da planlıyor.

Müzisyen Lil Nas X, sanatçı Rudy Willingham ile, Grimes ise Brittany Broski ve ayrı olarak Bella Poarch ile işbirliği yapıyor.

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