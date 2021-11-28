Trollere karşı yasa çıkıyor: Kimlikleri açıklanacak

Avustralya, trollerle mücadele kapsamında dünyanın en kapsamlı ve sert yasasını gündemine aldı.

Sozcu.com.tr

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Avustralya hükümeti, tollerle mücadele kapsamında yeni yasaları gündemine aldı. Hazırlanan yasa tasarısını duyuran Başbakan Scott Morrison’ın hükümeti, sosyal medya şirketlerinden trollerin ve nefret söylemi gerçekleştirenlerin kimliklerinin açıklanması zorunluluğunu getirmeyi gündemine aldı.

Nefret söylemi ve şiddete yönelik açıklamaların sosyal medyadan uzaklaştırılması için böyle bir adımın atıldığını açıklayan yetkililer, “Bu sayede trollere dava açılmasının önü açılacak” dedi.

Sosyal medya platformlarının kullanıcılarının verilerine erişebileceği ve bunları resmi makamlarla paylaşabilmesinin önü açıldı. Fakat yetkililer henüz hangi verilerin toplanacağına dair bir açıklama yaptı. Fakat İngiliz The Guardian gazetesi, trollerin telefon numarası, e-posta adresi ve ismi-soyadı gibi verilerin paylaşılabileceğinin sinyalini verdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Morrison, “Gerçek hayattaki kurallar ve kanunlar dijital dünyada da uygulanmalı” dedi.

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