Tüm dünyada Instagram çöktü

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından Instagram'a global düzeyde giriş sorunu yaşanıyor. Binlerce kullanıcının, Instagram'a erişemediği belirtildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ünlü sosyal medya platformu Instagram'a bir süredir ulaşım sağlanamadığı belirtildi.

Kesinti izleme sitesi Downdetector’a göre, dünya çapında binlerce kişi Instagram’a erişim sorunu yaşıyor. Twitter'da ‘#instagramdown' (instagram çöktü) etiketi kısa sürede popüler hale geldi.

Kesintinin nedeni belirsizliğini korurken, sorunları bildirenlerin yüzde 51’i uygulamaya erişemediklerini, yüzde 29’u sunucu sorunları olduğunu ve yüzde 21’i Instagram web sitesinde sorun yaşadığını söyledi.

IOS VE ANDROİD’DE BENZER SORUNLAR

Kesintinin hem IOS hem de Android işletim sistemini kullanan kişilerde görüldüğü vurgulandı.

Instagram Hikayelerine yeni resimler veya videolar yüklemeye çalışan kullanıcılar, “Bir şeyler ters gitti, lütfen daha sonra tekrar deneyin” yazan bir hata mesajı aldıklarının altını çizdi.

Konuyla ilgili facebook ve Instagram tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

İlginizi Çekebilir Facebook'tan tartışma yaratan şifreleme hamlesi: WhatsApp, Instagram ve Messenger mesajları tehlikede