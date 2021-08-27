‘Türkiye, filosuna gelişmiş drone’lar ekleyecek’

Bloomberg haber kanalı, Türkiye'nin pazar günü filosuna yeni TİHAlar katacağını duyurdu. Haberde, TSK envanterine eklenen drone'ların son teknoloji olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli Bloomberg, Türkiye’nin Libya’dan Azerbaycan’a kadar bölgedeki olaylarda önemli roller oynayan filosunu geliştirmek için attığı adımları aktardı.

Türkiye’nin, Pazar günü yeni ve gelişmiş İnsansız hava araçlarının (İHA) ilkini teslim alacağı duyuruldu.

Bloomberg’in yayımladığı haberde, BAYKAR tarafından yerli ve millî imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) 29 Ağustos 2021 tarihinde TSK envanterine gireceği aktarıldı.

Baykar’ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Bayraktar Akıncı yuvadan uçmaya hazırlanıyor… Semalarımızın yılmaz bekçisi olacak Bayraktar Akıncı TİHA’nın güvenlik güçlerimize teslim edilmesine son 3 gün.” denildi.

ERDOĞAN’IN DA TÖRENE KATILMASI BEKLENİYOR

Akıncı TİHA’sının, BAYKAR tarafından üretilen ve Ukrayna ve Polonya dahil olmak üzere ülkelere satılan TB2’sinden daha gelişmiş olduğu ifade ediliyor. TİHA’ların Türkiye’nin Roketsan’ı tarafından geliştirilen füzeleri taşıyacağı da bildirildi. Bayraktar AKINCI TİHA, 8 Temmuz 2021 tarihine kadar test ve eğitim uçuşlarında 870 sorti yaparken toplamda 347 saat 28 dakika uçuş gerçekleştirdi.

Haberde, Baykar’ın kurucusu Selçuk Bayraktar’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı olduğu bilgisi paylaşılırken, Erdoğan’ın pazar günkü teslim törenine katılarak burada konuşma yapması bekleniyor.

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