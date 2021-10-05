Türkiye Uzay Ajansı Başkanı: 2028 yılında aya araç indirme hedefimiz var

İstanbul Kağıthane'de El Battani Uzay Evi'nin açılışı gerçekleşti. Açılışta konuşan Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, "2028 yılının sonunda aya bir araç indirme hedefimiz var" dedi.

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Kağıthane’de El Battani Uzay Evi’nin açılışına Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“BANKALARIN FİNANS DEPOLARI DAHİ UZAYA TAŞINIYOR”

Törende konuşan Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

* Uzayın bütün sistemlerin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Savunma Sanayinde büyük atılımlar yaptık. Yapılan bu büyük atılımların hepsi bilgilerini uzaydan alıyor. Uzaydan destek alarak faaliyetlerini gösterebiliyorlar.

* Uzaydaki çalışmaları desteklemezsek yaptığımız bütün atılımlar eksik kalır. Biz bunun için mutlaka uzayda olmalıyız. Bankaların finans depoları dahi uzaya taşınıyor.

“2023 YILINDA AYA ULAŞMAK HEDEFİNDEYİZ”

‘Uzayda izi olmayanın doğada sözü olmayacak’ sloganını hedeflediklerini söyleyen Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

* Uzay konusunda topyekûn bir seferberliğe ihtiyacımız var. Sayın Cumhurbaşkanımız on senelik bir program açıkladı. 2028 yılının sonunda aya bir araç indirme hedefimiz var.

* 2023 yılında ise aya ulaşmak hedefindeyiz. Bu hedef Türkiye’nin ufkunu değiştirecek. Bütün sistemleri yukarı çekecek bir hamledir. Bunların yanında birçok hedefimiz var. DHA

