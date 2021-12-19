Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı

Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5B, Türkiye saatiyle 06.58’de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Musk'ı ve SpaceX firmasını Türkiye karşıtı lobilerinin şantajına ve baskısına boyun eğmediği için şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum" dedi.

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TÜRKSAT 5B, uydusu ABD'nin Florida eyaletinden bulunan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatıldı.

Türkiye'nin yanı sıra, bölgesel olarak Orta Doğu'nun tamamı, Kızıldeniz, Akdeniz Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika gibi ülkeleri de içeren geniş kapsama alanına sahip Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı.

Yüksek verimli uydu kapasitesine sahip Türksat 5B, 4,5 ton fırlatma ağırlığına ve 15 kilovat güç kapasitesine sahip bulunuyor. Türksat 5B uydusuyla birlikte, Türkiye'nin aktif haberleşme uydu sayısı 5'e, toplam uydu sayısı ise 8'e ulaştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, uydunun fırlatılmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Uzaydaki sekizinci aktif uydumuz olacak Türksat 5B, 42 derece doğu yörüngesinde ülkemize 35 yıl boyunca hizmet etmek üzere uzay yolculuğuna başlıyor, hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan uydu fırlatma töreninde video mesaj gönderdi. Erdoğan konuşmasında, “Sayın Musk’ı ve SpaceX firmasını Türkiye karşıtı lobilerinin şantajına ve baskısına boyun eğmediği için şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum.” dedi. İşte Erdoğan’ın mesajlarından satır başları:

– Bugün Türkiye ve Türk milleti adına bir gurur anına daha şahit olmanın heyecanını yaşıyoruz. Ocak’ta Türksat 5A’yı fırlatmış, Haziran ayında da hizmete alma törenini gerçekleştirmiştik.

MUSK VE SPACEX’i TEBRİK EDİYORUM

– Bugün de ülkemizin en güçlü kapasiteli haberleşme uydusu olan Türksat 5B’yi uzaya fırlattık. Bu uydu projemizde de yine SpaceX firmasının Falcon 9 roketini tercih ettik. Sayın Musk’ı ve SpaceX firmasını Türkiye karşıtı lobilerinin şantajına ve baskısına boyun eğmediği için şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum.

– Türksat 5B’nin devreye girmesiyle veri iletim hızı ve kapasitesi 15 kattan fazla artacaktır. Bu sayede internet erişiminin kısıtlı olduğu bölgelere kapsama alanındaki kullanıcılara geniş bant uydu internet hizmeti verilebilecektir. İletişim kapasitemizi daha da güçlendirecek Türksat 5B uydumuzun ülkemiz için milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

– SpaceX ile yürüttüğümüz başarılı ortak çalışmalarımızın artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bizlere bu gururu yaşatan herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.