Twitch hakkında kara para iddiası

Canlı yayın platformu Twitch'in bir kara para aklama mekanizması haline geldiği öne sürüldü.

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Twitter’da Temiz Twitch etiketiyle kampanya başlatıldı. Yayıncılar ile dolandırıcıları buluşturduğu iddia edilen Bit Scam adlı sistemin ortaya çıkmasının ardından pek çok kişi tepki gösterdi.

Twitch yayıncılarından Jahrein isimli kullanıcı, çalıntı kredi kartlarından anlaşılan yayıncılara yüklü miktarlarda bağış yapıldığını ve yayıncıların da dolandırıcılar ile işbirliği halinde olduğunu öne sürdü.

Bu yayıncıların işbirliği içinde oldukları kişilerle kara parayı bölüştüğü belirtiliyor.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bazı yayıncılar hakkında, “Kredi kartı hırsızlığı yapan suç örgütleri ile anlaştığı, kendi yayınlarına aktarılan paradan bir miktar komisyon alıp kalanı kripto para olarak suç örgütü üyelerine veya yöneticilerine gönderdiği gözüküyor” dedi.

Uluslararası organize bir yapıyla karşı karşıya olunduğunu belirten Tekin, konuyu TBMM’ye de taşıyacağını söyledi.

Dünya çapında 100 milyondan fazla abonesi olan alışveriş şirketi Amazon’un da önlem alması gerektiğini belirten Tekin, şu açıklamayı yaptı:

“Özellikle gençlerin yoğun kullandığı bir sosyal medya kuruluşunun uluslararası suç örgütlerinin kara para aklama aracı haline dönüşmesi kabul edilemez. Amazon da gereken önlemleri almalı.

Özellikle bu konuyu gündeme getiren, yasa dışı faaliyetleri ihbar eden Twitch yayıncılarının örgütlü bir şekilde tehdit edildiği, yayınlarının engellenmeye çalışıldığı, sahte hesaplarla hakarete uğradığı da görülüyor. Örgütlü şekilde yapılan bu eylemler de suç örgütünü gösteriyor.

Konuyu elbette Hazine ve Maliye Bakanlığı, MASAK üzerinden takip edecektir. Para aklama suçunun yeni bir yöntemi ile karşı karşıyayız. İlgili yayıncıların ekonomik varlıkları üzerinden yapılacak bir araştırma konuyu kısa sürede ortaya çıkartır. Gençleri bu yapılardan korumak zorundayız.”