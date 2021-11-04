Twitch’te kara para soruşturmasında yeni iddia: Kimlik hırsızlığı yapılıyor, ifşayla tehdit ediliyor

Canlı yayın platformu Twitch üzerinden 2 bin 400 kişinin yaklaşık 10 milyon dolarlık kara para akladığı iddiasına ilişkin e-sporcu Hüseyin Can Yıldırım, elindeki tüm bilgi ve belgeleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Konuyu TBMM'ye taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Bu konuyla ilgilenirken başka bir suç daha ortaya çıktı. Sigorta ve avukatlık şirketleri ile başka kurumların verileri kullanılarak kimlik hırsızlığı yapılıyor. Hatta insanların kişisel verileri satılıyor, bu bilgiler ifşa edilerek insanlar tehdit ediliyor" dedi.

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Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde sızdırılan belgelerde, canlı yayın platformu Twitch üzerinden yaklaşık 10 milyon dolarlık bir kara para aklandığı iddia edilmişti.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in TBMM gündemine taşıdığı dolandırıcılık iddiasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı.

HAKSIZ KAZANÇ İDDİALARINA DAİR BİLGİLER SUNDU

e-sporcu Hüseyin Can Yıldırım, elindeki tüm bilgi ve belgeleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile paylaştığını ve suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Suç duyurusunda şüphelilerin Twitch'te bir takım teknik yöntemlere başvurarak çalıntı kredi kartlarını kullandığı, bazı kullanıcıların da söz konusu eylemlere iştirak ettiği ve haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla birlikte, konu hakkında internet üzerinden toplanan bilgi ve belgeler savcılığa sunuldu.

“BAŞKA BİR SUÇ DAHA ORTAYA ÇIKTI”

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Hüseyin Can Yıldırım'a cevaben sosyal medya paylaşımında, “Yaklaşık 2 bin 400 yayıncının 10 milyon dolara yakın kara para akladığı ortaya çıktı. Konunun bir çok mağduru var. Temiz bir alanda rekabet etmek isteyen Espor takımları da bunlar arasında. TBGDrakhanXL'a (Hüseyin Can Yıldırım) suç duyurusunda bulunduğu için teşekkür ederiz” dedi.

Tekin, “Bu konuyla ilgilenirken başka bir suç daha ortaya çıktı. Sigorta ve avukatlık şirketleri ile başka kurumların verileri kullanılarak kimlik hırsızlığı yapılıyor. Hatta insanların kişisel verileri satılıyor, bu bilgiler ifşa edilerek insanlar tehdit ediliyor” açıklamasında bulundu.

CANLI YAYIN SIRASINDA KİMLİK BİLGİLERİNİN İFŞASIYLA TEHDİT

Öte yandan sosyal medyada iddialara karşı ‘Temiz Twitch' kampanyası başlatan bazı Twitch yayıncıları, kimlik bilgilerinin ifşalanmasıyla tehdit edildiklerini söyledi.

Ünlü Twitch yayıncısı Pelin Baynazoğlu (Pqueen), geçtiğimiz gün canlı yayını sırasında açık ev adresi, kimlik numarası ve telefon numarasının ‘bit' bağışı yapan kişiler tarafından ifşa edildiğini duyurdu.

“ÖĞRENDİKLERİM YENİ BİR SORUŞTURMA DOSYASI OLUŞTURACAK SEVİYEDE”

‘Temiz Twitch' kampanyasına katılan ve geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bilgilendirmede bulunan ünlü Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç (Jahrein) ise şunları söyledi:

*Son zamanlarda ‘temiz twitch' diyen yayıncıların kişisel verileri ifşalanınca (adres, tckn, telefon numarası, aile üyeleri vs.) konunun üzerine gittim. Öğrendiklerim yeni bir soruşturma dosyası oluşturacak seviyede ve herkesin dikkatini vermesi gereken bir konu…

*Çoğumuzun bildiği üzre 2015 yılında seçmen bilgileri kötü niyetli insanların eline geçmişti ve konu gündem olmuştu. Ben de araştırmalarımı yaparken, bu ifşalanan bilgilerin MERNİS verisi olup olmadığına baktım. Ortaya çıkan tabloda güncel verileri de internet ortamında buldum.

“SİGORTA ŞİRKETLERİ VE AVUKATLIK ŞİRKETLERİNİN VERİ TABANINA SIZDILAR”

*Kesinlikle ulaşıp, indirip kullanmadım bu verileri. Lakin bu verilerin satıldığı siteleri tespit ettim. Öyle deep web, dark web falan da değil. Bildiğiniz düz sitelerde satılıyor ve 16-17 yaşında çocuklar bile bu verilerle vatandaşı tespit edip tehdit edebiliyor!

*Peki bu yeni verinin kaynağı nedir? Bana ulaşan bazı iyi niyetli white hat hackerların aktardığına göre bu 2021 verisinin kaynağı kötü niyetli hackerların içine sızdığı sigorta şirketleri veri tabanı ve bazı büyük avukatlık şirketlerinin uyap erişim arayüzü.

*Eğer bu iddia doğruysa kişisel verilerimiz 16-17 yaşındaki çocukların elinde oyuncak oldu demektir. Bu çocuklar en basitinden adınıza kimlik numaranızı kullanıp çeşitli suçlara bulaşabilirler, evinize siparişler yönlendirebilirler, adınıza resmi işlemler bile yapabilirler!

*Konuyla ilgili KVKK uzmanı avukatımla delilleri toplayıp resmi makamlara sunmaya çalışacağım. Bu iddianın peşine düşülse bile bunca veriyi geri almak internet ortamında neredeyse imkansız. 2015 rezilliğinden sonra bir rezillik daha kurtarır mı kişisel verilerimiz bilemiyorum!