Twitter’dan Türkiye kararı

Twitter, birkaç teknik sorunu düzeltmek için Türkiye'deki Twitter Reactions (Tepkiler) testini duraklattığını açıkladı.

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Twitter, 9 Eylül’de yaptığı açıklamada, belirli bir süre için Türkiye’de Twitter reaksiyonlarını test ettiklerini belirtmişti. Açıklamada, “Bunu gördüğünüzde, gerçekten ne düşündüğünüzü bize bildirmek için Beğen’e uzunca basın. Önümüzdeki günlerde Türkiye’de Twitter kullananların %90’ına iOS, Android ve web üzerinden Reaksiyonlar testini sunacağız” denilmişti.

TESTLER DURAKLATILDI

Twitter Türkiye’den yapılan açıklamada, testlerin duraklatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Birkaç teknik sorunu düzeltmek için Türkiye’deki Reaksiyonlar testini geçici olarak duraklatıyoruz. Sabrınız için teşekkürler” denildi.