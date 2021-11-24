UFO gözlemleri için yeni bir ekip oluşturuldu

Açıklanamayan UFO gözlemlerini kabul ettikten sonra Washington olası uzaylı faaliyetlerini araştırma çabalarını hızlandırıyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı’nın kısıtlı hava sahasındaki UFO’ları bulmak ve tanımlamakla görevli yeni bir grup oluşturduğunu söyledi.

Yeni ekip, istihbarat topluluğunun bu yılın başlarında ordu tarafından bir dizi açıklanamayan hava olayı görüldüğünü doğrulamasından sonra geldi. Yapılan basın açıklamasına göre, Havadaki Nesne Tanımlama ve Yönetim Senkronizasyon Grubu, geçen yıl ordunun Donanmanın Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü’nün yerini alacak.

Bakanlık, “Herhangi bir havadan cismin gerçekleştirdiği saldırılar, uçuş güvenliği ve operasyon güvenliği endişeleri doğurur ve ulusal güvenlik sorunlarına yol açabilir. DOD, havadaki herhangi bir nesne tarafından tanımlanmış veya tanımlanamayan saldırı raporlarını çok ciddiye alıyor ve her birini araştırıyor” dedi.

Bu yılın başlarında, yetkililer, 2004 yılından bu yana hükümet kaynakları tarafından bildirilen 144 UFO gözlemini araştırdıklarını doğruladılar.

İlginizi Çekebilir Merakla beklenen rapor açıklandı: ABD istihbaratı UFO'ları kabul etti

İlginizi Çekebilir Pentagon, Microsoft'la yaptığı anlaşmayı iptal etti