UFO gözlemleri için yeni bir ekip oluşturuldu
Açıklanamayan UFO gözlemlerini kabul ettikten sonra Washington olası uzaylı faaliyetlerini araştırma çabalarını hızlandırıyor.
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı’nın kısıtlı hava sahasındaki UFO’ları bulmak ve tanımlamakla görevli yeni bir grup oluşturduğunu söyledi.
Yeni ekip, istihbarat topluluğunun bu yılın başlarında ordu tarafından bir dizi açıklanamayan hava olayı görüldüğünü doğrulamasından sonra geldi. Yapılan basın açıklamasına göre, Havadaki Nesne Tanımlama ve Yönetim Senkronizasyon Grubu, geçen yıl ordunun Donanmanın Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü’nün yerini alacak.
Bakanlık, “Herhangi bir havadan cismin gerçekleştirdiği saldırılar, uçuş güvenliği ve operasyon güvenliği endişeleri doğurur ve ulusal güvenlik sorunlarına yol açabilir. DOD, havadaki herhangi bir nesne tarafından tanımlanmış veya tanımlanamayan saldırı raporlarını çok ciddiye alıyor ve her birini araştırıyor” dedi.
Bu yılın başlarında, yetkililer, 2004 yılından bu yana hükümet kaynakları tarafından bildirilen 144 UFO gözlemini araştırdıklarını doğruladılar.