Uzay meraklısı, Starlink uydularını takip eden web sitesi yaptı

Elon Musk’ın şirketi SpaceX, dünya çapında pek çok hayrana sahip. Uzay şirketinin hayranları sadece SpaceX’in faaliyetlerini takip etmekle kalmıyor, uzay bilimi için çalışmalar da yapıyor. Son olarak bir hayran, Starlink uydularını takibe aldı ve uzay meraklılarının bu uyduları ne zaman görebileceklerini öğrendikleri bir site oluşturdu.

Starlink uyduları İngiltere, İrlanda ve Arizona, California ve Los Angeles dahil olmak üzere ABD’deki şehirlerde pek çok defa görülse de hâlâ bu ışık zincirini görmeyi bekleyenler var. Bunun için de bir SpaceX hayranı Find Starlink isimli web sitesi hazırlayarak, uzay meraklılarının dikkatini çekti.

KENDİ GÖZLERİMLE GÖRMEK İSTEDİM



Starlink uydularının nerede olduğunu tespit etmek isteyenler için geliştirilen Find Starlink, kullanıcıların bulundukları yerden uyduların ne zaman görüneceği konusunda bilgi veriyor.

İnternette anonim kalmayı tercih eden Find Starlink’in yaratıcısı, Insider’a web sitesini iki yıl önce kendisi, kardeşi ve dünyanın farklı yerlerinde yaşayan bir arkadaşı için açtığını söyledi: “Find Starlink, ilk Starlink lansmanından (24 Mayıs 2019) üç gün sonra oluşturuldu çünkü Starlink zincirini görmek istedim; ancak mevcut web sitelerinin hiçbiri Starlink’i izlemedi.”

Sitenin gizemli yaratıcısı, “İlk Starlink lansmanında Starlink zincirinin inanılmaz görüntülerini gördüm ve kendi gözlerimle görmek istedim” diye ekledi.

SİTEYİ BİR AKŞAMDA YAPTI

Bir akşamda oluşturulan web sitesi, ilk beş gününde yarım milyondan fazla uzay meraklısının talebiyle karşılaştı.

Kullanıcılar konumlarını yazdıktan sonra site, o alan çevresinde iyi, ortalama ve zayıf görüntüleme ile ilgili bilgileri gösteriyor. Hangi yöne bakılması gerektiğini, uyduların ne kadar süreyle fark edileceğini ve rakımı da belirten Find Starlink, uyduların yörüngesi değişebileceği için zamanlamaların %100 doğru olmadığı konusunda kullanıcıları uyarmayı da ihmal etmiyor.

“KULLANICILARIN BEKLENTİLERİNİ DÜŞÜK TUTUYORUM”

Sitenin kurucusu, “Kullanıcıların beklentilerini düşük tutmayı tercih ediyorum, bu yüzden ‘dışarıda soğukta bekleyip hiçbir şey görmediyseniz beni suçlamayın’ diye uyarıyorum” diyor. Ancak gözlemcilerden verilerin doğru olduğuna dair e-postalar aldığını da ekliyor.

Site ziyaretçileri, Starlink uydularını kontrol etmek için site üzerinde belirli koordinatlar da seçilebiliyor. Kullanıcının bulunduğu bölge listede yoksa, bulunulan konumun enlem ve boylamı da yazılabilir.

Canlı harita, Starlink uydularının gerçek zamanlı olarak nerede olduğunu gösteriyor.

Sitanin yaratıcısı, Reddit’te SpaceX topluluğundan bazı hesaplamaları topladıktan sonra, Starlink uydularının zamanlamasını tahmin etmek için basit bir program yazdığını söylüyor. Web sitesi, her bir Starlink uydu zincirinin liderini takip ediyor ve diğer tüm uyduların arkadan izleyeceği yolu tahmin ediyor.

NEREDEYSE GÖRÜNMEZ HALE GELDİLER

SpaceX, gece gökyüzü ortamını bozmamak için uyduları kararttığından Starlink uyduları daha az görünür hale geldi. Parlak ışıkları yıldızları gizlediği ve astronomik araştırmaları tehlikeye attığından, uydulara kararan güneşlikler eklendi. Ve böylece çıplak gözle neredeyse görünmez hale geldiler.

Bu da Find Starlink’in uyduları tespit etmekte zorlanmaya başladığı anlamına geliyor.

Ancak SpaceX başka bir uydu grubunu yörüngeye fırlattığında, Find Starlink ilk üç ila dört gün içinde onları tespit etmenin çok daha kolay olacağını söylüyor.

SpaceX, bu yıl maksimum 60 uydu ile 16 Falcon 9 roketi fırlattı. Uzay firması şu anda yörüngede 1.500’den fazla uyduya sahip ve 2027’nin ortalarına kadar 42.000 uyduya ulaşmayı hedefliyor.

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