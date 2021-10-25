Uzay yolculuğu boyu 7,5 santim uzatırken yeni sorunları da beraberinde getiriyor

Araştırmalara göre; uzayda ağırlıksız kalan astronotların boyları yaklaşık 7,5 santim uzarken astronotların yaklaşık yüzde 52'si bu eşsiz yolculuk sonrasında sırt ağrısı çekiyor.

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Uzay yolculuğu için çalışmalar yapan bilim insanları, uzay seyahatinden sonra da araştırmalarına devam ediyorlar. Yapılan yeni araştırmalarda astronotların Dünya’ya döndükten sonra neden sırt ağrıları çektiklerine odaklanıldı.

Çalışmanın sonuçlarına göre; astronotların yaşadıkları ağırlıksızlık, omurgalarını düzleştirerek uzamalarını sağlarken Dünya’nın yerçekimi bu etkiyi tersine çeviriyor ve bu da ağrıya neden olabiliyor.

Araştırmacılar, geçmiş çalışmaların astronotların yüzde 52’sinin uzay yolculuğunun ilk iki ila beş gününde sırt ağrısı yaşadığını gösterdiğini söyledi.

Ağrıların bir süre sonra genellikle ortadan kaybolduğunu belirtseler de bazılarında siyatik durumların gelişebildiğini söylüyorlar.

Anesthesiology dergisinde çalışmalarının analizleri yayınlanan araştırmacılar, roket yolculuğunun titreşimlerinin de ağrıya neden olabileceğini söyledi: “Ancak spor salonunda egzersiz yapmak bunu önleyebilir ve Uluslararası Uzay İstasyonu artık egzersiz makineleriyle donatıldı.”

Baltimore’daki Johns Hopkins Üniversitesi’nden ABD’li ekip, kas gruplarını harekete geçiren direnç kıyafetlerinin de çözümler arasında olduğuna inanıyor.

Çalışma yazarı Profesör Steven Cohen şunları söyledi: “Uzay yolculuklarının sırt ağrısına ilişkin sağladığı içgörüleri, diğer insanlardaki sırt ağrılarını tedavi etmek için kullanılabilir.”

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