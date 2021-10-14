Uzay Yolu’nun efsane ismi en yaşlı uzay yolcusu oldu

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin dün bir uzay yolculuğu daha gerçekleştirdi.

Sozcu.com.tr

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Uzay Yolu serisinde Kaptan Kirk’ü canlandıran William Shatner dün gerçekleşen Blue Origin uçuşuyla birlikte uzaya çıkan en yaşlı insan oldu.

Türkiye’de de hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Uzay Yolu’nun 90 yaşındaki ünlü isminin uzay mekiği içerisinde çekilmiş videoları da kamuoyu ile paylaşıldı.



Shatner’ın birkaç dakika yer çekimsiz ortamda kaldığı belirtilirken görüntülerde mavi kostümlü Shatner, “Vay canına” derken görülüyor. Dünya’ya geri dönen Shatner, “Dünya üzerindeki herkes bunu yapmalı” yorumunu yaptı.

11 DAKİKA SÜRDÜ

Yaklaşık 11 dakika süren yolculuk sırasında uzay aracı dünyadan 106 kilometre yüksekliği çıkarken, yolcular yaklaşık 3 dakika boyunca yerçekimsiz ortamı tecrübe ettiler. Yolculuğun ardından Kirk ve beraberindeki mürettebatı taşıyan kapsül ile New Shepard roketi başarılı şekilde Dünya’ya döndü.

Dün yapılması planlanan uçuş, hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle bir gün ertelenerek bugün gerçekleştirilirken, Blue Origin yaklaşık 3 ay sonra uzaya ikinci turistik uçuşunu gerçekleştirmiş oldu.

BEZOS TEMMUZ AYINDA UZAYA ÇIKMIŞTI

Bezos, New Shepard uzay aracı ile geçtiğimiz 20 Temmuz’da uzaya çıkmıştı. Tarihin ilk “sivil ve pilotsuz uzay uçuşu”nda Bezos’a kardeşi Mark Bezos, 82 yaşındaki havacı Wally Funk ve 18 yaşındaki Hollandalı öğrenci Olivier Deamon eşlik etmişti. Uçuş yaklaşık 10 dakika sürmüştü.