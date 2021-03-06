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Uzay yürüyüşünden Dünya’yı böyle görüntülediler

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Astronotu Kate Rubins ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) Astronotu Soichi Noguchi tarafından düzenlenen 2021 yılının 4. uzay yürüyüşünde, Dünya'nın görüntüleri izleyenlere görsel şölen yaşattı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 00:02, 06/03/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Uzay yürüyüşünden Dünya’yı böyle görüntülediler

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) astronotları tarafından düzenlenen 2021 yılının 4. uzay yürüyüşü başarılı bir şekilde gerçekleşti.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nu (ISS) güneş enerjisi panelleri yükseltmeleri için hazırlama çalışmışlarının devamı olarak NASA Uçuş Mühendisi ve Astronotu Kate Rubins ve JAXA Astronotu Soichi Noguchi tarafından gerçekleştirilen uzay yürüyüşü 6 saat 56 dakika sürdü.

NASA’nın ISS üzerinde gerçekleştirdiği 236. uzay yürüyüşünde astronotların üzerinde yer alan kameralar ise izleyenlere görsel şölen yaşatan Dünya’nın kartpostallık görüntülerini kaydetti.

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