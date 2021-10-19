Uzayda ilk film: 30 saatlik görüntü çekimi yapıldı

Uzayda ilk uzun metrajlı filmin çekimlerini tamamlayarak dünyaya dönen Rus film ekibi gerçekleştirdiği basın toplantısında, uzayda 30 saatlik görüntü kaydettiklerini, filmin kurgusundan sonra uzay çekimlerinin 25-30 dakika arasında olacağını açıkladı. Filmin 2022'de vizyona girmesi planlanıyor.

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Geçtiğimiz 5 Ekim’te Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden MS-18 uzay aracı ile “Challenge” adlı filmin çekimi için Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderilen ve 17 Ekim’de dünyaya dönen kozmonot Oleg Novitskiy, yönetmen Klim Shipenko ve oyuncu Yulia Peresild, Moskova’daki Yuri Gagarin Kozmonot Hazırlama Merkezi’nde basın toplantısına katıldı. Kazakistan’a indikten sonra uçakla Moskova’daki merkeze getirilen ve burada 2 haftalık rehabilitasyona tabi tutulan film ekibi uzayda yaşadığı anları kamuoyuyla paylaştı.

“BEKLENTİMİZ BÜYÜK”

Yönetmen Klim Shipenko filmin bütçesinin gişe gelirinden çıkarılabileceğini ifade ederek, “Beklentim büyük. Filmin karşılığını alabileceğini düşünüyorum. Büyük paralar kazanabiliriz. Bu hayal değil. Dünyadan ilgi çok fazla. Dünyanın birçok farklı ülkesinden bize yazanlar var. Bana öyle geliyor ki film uluslararası bir başarıya ulaşırsa bütçesini çıkarabilir” dedi.

Uzaydaki çekimlerde 30 saatlik görüntü elde ettiklerini belirten Shipenko, “Yaklaşık 30 terabaytlık çekim yapıldı. Bu 30 küsur saate tekabül ediyor. Sanırım filmin kurgusundan sonra uzay çekimleri 25-30 dakika arasında olacak” diyerek projenin uzaydaki bölümleriyle ilgili bilgiler verdi. Shipenko ayrıca kendi projelerinden sonra dünyada sinemaya bakış açısının değişeceğini de savundu.

“HER ŞEYİ TUTMAYA ÇALIŞIYORUM”

Uzaydaki deneyimlerini ve dünyaya dönüşünden sonraki alışma sürecini anlatan Rus aktrist Yuliya Peresild ise, “Kendimi oldukça mutlu ve güçlü hissediyorum. Uzay istasyonundan döndükten sonra tüm nesneleri elimle tutma hissi oluşuyor. Nesnelerin bir saniyede elimden uçup gideceğini düşünüyorum. Her anımı uluslararası uzay istasyonundaymışım gibi yaşıyorum” dedi.

Peresild uzayda Rus kosmonotlar tarafından destek verildiğini belirterek, “Anton Shkaplero, Oleg Novitskiy ve Pete Dubrov uzaydaki çekimlerimiz sırasında bize yardımcı oldu. Yapmaları gereken birçok ile rağmen geceleri bile bize yardım ettiler. Kendilerine bunun için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Filmin 2022’de vizyona girmesi planlanıyor.

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