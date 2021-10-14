Uzaydan deniz aygırı izlemek için 500.000 bilim vatandaşı aranıyor

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ve Britanya Antarktika Araştırması'nın (BAS) ortak olarak yürüttüğü Uzaydan Deniz Aygırı (Mors) Projesi'ne gönüllü yarım milyon bilim vatandaşı arıyor.

Sozcu.com.tr

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WWF ve BAS’ın ortaklığında yürütülecek projede yer almak üzere, dünya üzerindeki deniz aygırlarının, iklim krizinden nasıl etkilendiklerini tespit edebilmek için uyduların ürettiği binlerce görseli inleyecek yarım milyon bilim vatandaşı aranıyor.

Yapılan açıklamada WWF ve British Antarctic Survey (BAS), halktan ‘mors (deniz aygırı) dedektifleri’ olmalarını ve uzaydan alınan binlerce uydu görüntüsünde mors aramak için otuz dakika gibi kısa bir süre harcayarak koruma bilimine katkıda bulunmalarını istiyor denildi.

Bilim vatandaşları, bilim adamlarının zaman içindeki değişiklikleri tespit etmelerine ve beş yıl boyunca Atlantik ve Laptev mors popülasyonlarının sayımını gerçekleştirme hedeflerine yardımcı olacak.

Aranan özellikler arasında en az 10 yaşında olmak ve bir bilgisayar ve internet erişimi olmak yer alıyor.

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