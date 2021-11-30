Uzaydan Dünya’yı fotoğrafladı, sosyal medyada meşhur oldu

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) son altı aylık görevi sırasında astronot Thomas Pesquet, 403 km aşağıdaki Dünya'nın muhteşem fotoğraflarını çekmesiyle ün kazandı. Pesquet'in bugün Twitter'da 1,3 milyon, Instagram'da ise 2,5 milyon takipçisi var.

Sozcu.com.tr

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Thomas Pesquet görevinden birkaç hafta önce döndü. Astronotun uzay yolculuğundaki başarı kadar uzaydan çektiği fotoğraflar da dikkat çekti. Pesquet’in görevi tamamlanmış olsa da Twitter ve Instagram’dan yayınladığı fotoğraflarla beğeni toplamaya devam ediyor.

Pesquet, bir paylaşımında fotoğraflarla birlikte şu satırlara yer veriyor: “Dünyada tekrarlanan formlar, ancak daha yakından bakıldığında çok, çok farklı manzaralar. Peru dağları bulutların arasından çıkıyor ve Afrika’daki bir nehirden çıkan manzaraya benziyor. ”

FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN ÇOK AZ VAKTİ VARDI

Pesquet’in fotoğraflarının çoğu âdeta tablo gibi. Pesquet, ISS’deki zamanının çoğunu deneyler üzerinde çalışarak geçirdiğinden aslında oturup saatlerce pencereden dışarı bakma şansı yok.

Bu nedenle, nisan ayındaki görevine başlamadan önce, fotoğraflamak istediği bazı manzaraları araştırmak için zaman harcadı. En önemlisi, uzay istasyonundayken, ISS’nin izleyeceği yolu ve uydu belirli yerlerden geçtiğinde gece mi yoksa gündüz mü olacağını gösteren özel navigasyon yazılımını da kullanabildi.

Pesquet, bütün bu hazırlıklarına rağmen çarpıcı Dünya görüntülerini yakalamanın düşündüğünden çok daha zor olduğunu söylüyor:

“Bir ilgi alanı üzerinde uçsak bile, gece olabilir, bu yüzden parlak sokak ışıklarına sahip bir şehir olmadıkça görülecek bir şey olmayacak.”

Ayrıca eğer astronot olarak çalışması gerekiyorsa, istasyon fotoğrafik bir alandan geçse de her şeyi bırakıp kamerayı almanın mümkün olmadığını da sözlerine ekliyor.