Uzmanlar uyarıyor: Lucifer sıcak hava dalgaları geliyor

Bilim insanları iklim değişikliği ile ilgili araştırmalarını yayınlamaya ve uyarılar yapmaya devam ediyor. Son olarak Met Office'ten uzmanlar, karbon emisyonlarının devam etmesi halinde Avrupa'daki ülkelerin her üç yılda bir 50 derecelik Lucifer ısı dalgalarına maruz kalabileceğini belirttiler.

Sozcu.com.tr

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Dünya liderlerinin iklim krizini görüşmek ve iklim değişikliğini önlemek için neler yapılabileceği konusunda bir araya geldikleri COP26 devam ederken Büyük Britanya’nın meteoroloji kurumu Met Office’ten çarpıcı bir analiz geliyor.

Met Office, sera gazlarının yükselmeye devam etmesi halinde Avrupa’nın her üç yılda bir aşırı ısı dalgaları (50C) göreceğini söyledi: “Dünya harekete geçmedikçe, Avrupa “Lucifer” olarak adlandırılan sıcak hava dalgalarının 2100 yılına kadar gerçekleşmesini bekleyebilir.”

Profesör Peter Stott BBC Panorama’ya şunları söyledi: “Bu tip aşırı olayların görülme olasılığı artmaya devam ediyor.”

2017 VE 2021’DE REKOR SICAKLIK DEĞERLERİ KAYDEDİLDİ

Lucifer, ilk olarak 2017 yılında İtalya’da, 40 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıklar ile görüldü. Ağustos 2021’de de İtalya, Avrupa rekoru olan 48.8C’lik yüksek sıcaklıkların yaşandığını bildirdi.

Met Office’ten Profesör Stott şunları söyledi: “Aşırı hava olaylarını iklim değişikliğiyle ilişkilendirme konusunda hiç olmadığımız kadar emin olabiliriz. Bilim, sera gazı emisyonlarımızı ne kadar hızlı azaltırsak, iklim değişikliğinin en ciddi etkilerinden o kadar fazla kaçınabileceğimiz konusunda net.”

Yeni analiz, dünyanın dört bir yanından liderler ve politikacıların Glasgow’daki COP26’da müzakereler için bir araya gelmesiyle ortaya çıkıyor.

ÜLKELERDEN SIFIR EMİSYON İÇİN TAAHHÜTLER

Konferansta, 2070 yılına kadar emisyonları net sıfıra indireceğini açıklayan Hindistan, 2060 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşacağını belirtirken, Vietnam 2050 yılına kadar net sıfır taahhüdüne ulaşacağını söyledi. Çin de dahil olmak üzere birçok ülke konferansta taahhütler verdi.

Bilim insanları, iklim değişikliğinin en kötü etkilerini önlemek ve 2050 yılına kadar emisyonları net sıfıra indirmek için küresel bir hedef olması gerektiğini söylediler.

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