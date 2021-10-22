Wall Street Journal’dan Facebook analizi: Reklamverenleri kandırıyorlar

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, dijital pazarlamada büyük önem taşıyan kullanıcı sayılarıyla ilgili Facebook'u mercek altına alan bir analize imza attı.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde adı karıştığı skandallar ve dünya çapındaki erişim kriziyle gündemde olan Facebook, uluslararası medyanın manşetlerinde yer almaya devam ediyor.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, teknoloji deviyle ilgili çarpıcı bir analizi okuyucularına aktardı. ‘Facebook’un ne kadar kullanıcısı var? Şirket hesaplamakta zorlanıyor’ başlıklı makalede uygulamadaki üyelikle ilgili konular masaya yatırılıyor.

Habere göre Facebook, son dönemdeki 5000 yeni üyelik üzerinde yapılan çalışmada, söz konusu hesapların yüzde 32’sinin daha önce başka bir hesabı bulunan kullanıcılar tarafından açıldığını tespit etti. Bu durumun oldukça yaygın olduğu belirleyen Facebook yetkilileri, şirketteki sistemde bu tür hesapları sayıma dahil etmeyen bir yöntem kullandıklarını savunuyor.

‘ETKİSİ ÇOK BÜYÜK OLUR’

Ancak Facebook’un aktif kullanıcı sayısıyla ilgili paylaştığı veriler, son dönemdeki skandallarla birlikte güven vermiyor. Reklamverenler açısından bu rakamlar kritik bir veri. Reklamını daha fazla kişiye ulaştırmak isteyen şirketler, hedef kitlesini de buna göre belirliyor.

Wall Street Journal’a konuşan ABD merkezli dijital pazarlama şirketi Wpromote’un sosyal medya sorumlusu Darren D'Altorio, “Ulaşılacak potansiyel rakamlar, müşterilerimizle yapacağımız stratejik görüşmelerde bir başlangıç noktası. Eğer bir reklamveren olarak daha düşük maliyetle daha çok kişiye ulaşmak istiyorsanız, yanıltıcı rakamların etkisi çok büyük olur” ifadelerini kullandı.