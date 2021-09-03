Whatsapp’tan skandal… Kullanıcı verilerini izinsiz olarak Facebook’la paylaşmış: 2.2 milyar TL ceza

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamaları arasında başı çeken Whatsapp, kullanıcı verilerini izinsiz şekilde Facebook'la paylaştığı gerekçesiyle 2.2 milyar TL cezaya çarptırıldı.

Sozcu.com.tr

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ABD’li teknoloji devi Facebook ve sahibi olduğu Instagram, Whatsapp gibi şirketler son dönemde karşı karşıya kaldığı cezalarla gündemden düşmüyor.

Bunlar arasına son olarak İrlanda’dan gelen ceza eklendi. Financial Times’ın haberine göre, Whatsapp, Avrupa Birliği’nin veri güvenliği yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle 225 milyon euro (2.2 milyar TL) para cezasına çarptırıldı. Cezanın gerekçesi olarak, Whatsapp’ın kullanıcıların verilerini bilgileri dahilinde olmadan Facebook’la paylaşması gösterildi.

WHATSAPP: İTİRAZ EDECEĞİZ

İrlanda, Whatsapp’ın ihlal ettiği Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne (GDPR), Avrupa ülkelerinden gelen baskılar sonucu dört kez başvurmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Whatsapp ise, “Cezalar orantısız. Karara karşı itirazda bulunacağız” ifadelerini kullandı.

SON DÖNEMDE BÜYÜK CEZALAR

Whatsapp’a yönelik karar Avrupa’da son dönemde verilen kritik cezalardan sonra geldi. Temmuz ayında Lüksemburg, GDPR’nin ihlali gerekçesiyle Amazon’a 746 milyon euro ceza kesti. Geçtiğimiz Aralık ayında ise İrlanda, Twitter’a veri sızıntılarıyla ilgili 72 saat içinde düzenleyici kurumlara bilgi vermediği 450 milyon euro ceza uygulanmasına karar vermişti.

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