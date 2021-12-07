Wikipedia’nın ilk içeriği NFT olarak açık artırmaya çıkıyor

Wikipedia'nın kurucu ortağı Jimmy Wales, sitede şimdiye kadar girilmiş ilk içeriği NFT olarak açık artırmaya çıkarıyor.

Sozcu.com.tr

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15 Ocak 2001’de ortaya çıkan Wikipedia’nın ilk içeriği bir NFT’de ölümsüzleştirilerek Christies’s Müzayede Evi’nde satışa çıkacak.

Christie’s’e göre, koleksiyoncular artık internetteki en büyük ücretsiz bilgi deposu ve dünyanın en çok ziyaret edilen 10 web sitesinden biri haline gelen Wikipedia’nın ilk girişini satın alma şansına sahipler.

Wales, aslında hakemli bir çevrimiçi ansiklopedi olan Nupedia’yı oluşturmaya çalıştı, ancak proje, düzenlemeleri onaylamak için çok uzun sürdüğü için başarısız oldu. Wales yaptığı açıklamada, “Çok, çok akademikti ve başarısız oldu, çünkü gönüllüler için gerçekten eğlenceli değildi” dedi.

İKİ HAFTADA İKİ YILLIK İÇERİĞİ TOPLADI

Wikipedia kurucu ortağı Larry Sanger, web sayfalarında işbirliğini kolaylaştırmayı önerdi ve bu hareket büyük bir ilerlemeyi de beraberinde getirdi. Wales, “İki hafta içinde, neredeyse iki yılda yaptığımız kadar çok iş yaptık” dedi.

Herhangi biri içeriği düzenleyebilir ve sayfaların önceki sürümleri kayboluyordu, ancak daha sonra herhangi bir değişikliği geri alabilmek için sitenin geçmişini yedeklenmeye başlandı.

Bu kod, 15 Aralık’a kadar çevrimiçi olarak yapılacak bir satışın parçası olarak açık artırmaya çıkan NFT’nin bir parçası. Ayrıca, satış o sırada üzerinde çalıştığı iMac de içeriyor.

Satıştan elde edilen para, Wales’ın alternatif sosyal medya projesi olan WT.Social’ın yanı sıra çeşitli hayır kurumlarına gönderilecek.

Christie’s’ten Peter Klarnet, “Bu, kitle kaynak kullanımının gücünün bir kanıtı: milyarlarca insanın geniş bir bilgi hazinesine ve bunların tümüne ücretsiz olarak erişmesine izin veriliyor” dedi.

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