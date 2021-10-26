WMO: Sera gazları rekor seviyeye ulaştı

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), atmosferdeki ısı tutucu sera gazlarının, 2011-2020 ortalamasının üzerindeki yıllık artış oranıyla geçen yıl bir kez daha yeni bir rekora ulaştığını açıkladı. Örgüt, bu şekilde devam edilmesi halinde Paris Anlaşması hedeflerinin tehlikeye gireceğini belirtti.

Sozcu.com.tr

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WMO, en önemli sera gazı olan karbondioksit (CO2) konsantrasyonun 2020 yılında milyonda 413,2 parçaya ulaşarak rekor bir seviyeye geldiğini ve bunun sanayi öncesi seviyeden yüzde 149 fazla olduğunu belirtti.

Diğer sera gazlarından metan, yüzde 262 ve nitröz oksit yüzde 123 ile 1750 yıllarındaki düzeyden daha yüksek seviyeye ulaştı. Bilim insanları, sanayi öncesi yıllardan itibaren insan faaliyetlerinin dünyanın doğal dengesini bozmaya başladığı yıllar olarak adlandırıyor.

YILLARCA DEVAM EDECEK

WMO, emisyonlar devam ettiği sürece, küresel sıcaklığın yükselmeye devam edeceğini ifade etti. CO2’nin uzun ömrü göz önüne alındığında, emisyonlar hızla net sıfır seviyesine bile düşürülse halihazırda gözlemlenen sıcaklık seviyesi on yıllar boyunca devam edecek.