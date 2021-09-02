Youtube Müzik, Apple Music ve Spotify karşısında

Youtube Müzik, rakipleri Spotify ve Apple Müzik ile yarışında önemli bir ilerleme kaydetti. Youtube müziğin, 2021'in son çeyreğinde abone sayısını 50 milyona yükselttiği ifade edildi.

Sozcu.com.tr

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Müzik ve podcast dinleme platformları arasındaki rekabet kızışıyor. Google'a bağlı YouTube'un yeni müzik hizmeti YouTube Müzik, 2020 yılının son aylarında açıklandığı kadarıyla 30 milyon aboneye sahipti. Google’ın açıkladığı resmi rakamlara göre, abone sayısı 2021 yılının son çeyreğine girerken, 50 milyona ulaştı.

İlk kez 2015 yılında tanıtılan YouTube Müzik, 2018 yılına kadar rakiplerinin oldukça gerisinde kaldı. Yıllar içerisinde sunduğu yeni hizmet ve seçeneklerin de etkisiyle popülerlik kazanmaya başladı.

2020 yılında YouTube Müzik bir ivmeyi tutturmuş, rakipleriyle arasını kapamaya başlamıştı.

2021 yılında da bu ivmeyi yükselten YouTube Müzik, 100'den fazla ülkede kullanılıyor.

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