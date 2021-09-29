YouTube, Rus yayıncı RT’nin Alman kanallarını kapattı

Rusya'nın devlet destekli yayıncısı RT'nin Alman kanalları, YouTube'un corona virüsü konusundaki kurallarını ihlal ettiği için kapatıldı.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü salgınının ortaya çıkmasıyla beraber sosyal medya platformları da virüs hakkında ortaya çıkan yanlış bilgilerle savaşmaya başladı.

YouTube da bu kapsamda Covid bilgilendirme politikasını ihlal ettiğini öne sürerek Rus devlet yayını RT’nin Alman kanallarını kapattı.

RT’nin YouTube’daki Almanca kanalına, öncelikle YouTube tarafından Covid bilgilendirme politikasını ihlal eden içerik yüklediği için ihtar verildi ve bu da platformdaki yayın haklarının bir hafta süreyle askıya alınmasına neden oldu. Bu askıya alma sırasında Rus yayıncı, yükleme yasağını aşmak için başka bir kanal kullanmaya çalıştı.

HER İKİ KANAL DA KAPATILDI

YouTube, “Sonuç olarak, YouTube Hizmet Şartları’nı ihlal ettikleri için her iki kanal da feshedildi” dedi.

YouTube ilk defa Covid bilgilendirme politikası nedeniyle kanalları askıya almıyor. Bu yılın ağustos ayında Sky News Australia’nın, Covid’in varlığını reddeden ve insanları tedavi olarak hidroksiklorokin veya ivermektin kullanmaya teşvik eden videoları nedeniyle kanala ceza uyguladı.

Covid içeriği nedeniyle askıya alınan diğer kuruluşlar arasında, bu yıl ocak ayında birkaç saatliğine askıya alınan İngiltere’nin oneTalk radyosu ve Kasım 2020’de yeni video yayınlaması bir hafta süreyle askıya alınan One America News Network de yer alıyor.

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