Zuckerberg şimdiden yerini almaları için çocuklarını yetiştiriyor

Zuckerberg'in eşi Priscilla Chan, The Times of London'a verdiği bir röportajda aile hayatlarıyla ilgili detaylar paylaştı. Chan, Zuckerberg'in iki küçük kızıyla yatmadan önce kodlama yaptıklarını anlattı.

Sozcu.com.tr

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2012’de Facebook CEO’su Mark Zuckerberg ile evlenen Priscilla Chan, teknoloji dünyasının önde gelen isminin çocuklarıyla iletişimini, nasıl bir aile hayatı olduğunu anlattı.

Chan, çift olarak ebeveynlik görevlerini bölmeyi sevdiklerini belirtirken, çocukları sabahları anaokuluna hazırlamanın ve gece yatağa götürmenin Zuckerberg’in görevleri olduğunu söyledi. Zuckerberg’in yatma vakti rutini sorulduğunda ise şunları söyledi: “Bazen birlikte kitap okurlar. Bazen birlikte kod yazarlar. Üç yaşından beri August ile bunu yapıyor.”

Bu yılın başlarında Zuckerberg, bir Facebook gönderisinde kızı August’un kodlama seanslarının bir fotoğrafını paylaşmıştı:

“Bir çocuğa yazmayı öğretmenin şimdiye kadar yaşadığım en büyük sabır testlerinden biri olduğunu söylemek istiyorum.”

Times makalesi, Insider’dan Rob Price ve Becky Peterson’ın milyarder çifte, taciz ve ayrımcılık iddiaları nedeniyle iki eski ev çalışanı tarafından dava açıldığının bildirmesinden üç gün önce yayınlandı.