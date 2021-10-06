Zuckerberg’den eski Facebook çalışanının iddialarına yanıt

Facebook'un binlerce iç yazışmasını ve belgesini basına sızdıran eski çalışanı Frances Haugen, ABD Senatosu Ticaret Alt Komisyonu'nda Facebook'un kutuplaşmayı körüklediği ve çocuklara zarar verdiği yönündeki suçlamalarına Facebook CEO’su Zuckerberg'den yanıt geldi.

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Facebook’un eski çalışanı Frances Haugen, Facebook'un çocuklara zarar verdiğini, toplumu böldüğünü ve ABD demokrasisini zayıflattığına inandığı için şirket aleyhine ifade vermişti. Bu iddialara Facebook CEO’su Mark Zuckerberg'den yanıt geldi.Zuckerberg, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında “Kâr etmek için kasten insanları kızdıran içerik yayınladığımız argümanı son derece mantıksız” ifadelerinde bulundu. Zuckerberg, “Biz reklamdan para kazanıyoruz ve reklam verenler sürekli reklamlarının yanında zararlı ya da sinirlendiren içerik istemediklerini söylüyor. İnsanları sinirlendiren ya da depresyona sokan ürünler geliştirmek için yola çıkan bir teknoloji şirketi tanımıyorum” dedi.

‘YANLIŞ BİLGİLENDİRDİ’

Facebook, Salı günü Kongre’ye ifade verdikten sonra Haugen’in üst düzey yöneticilerle hiçbir zaman toplantılara katılmadığını ve şirket hakkında yanlış bilgilendirildiğini söyledi.

Haugen ifadesinde, Facebook'un önceliğinin “nefret söylemiyle ve yalan haberle mücadele değil, kâr etmek olduğu” yönündeki görüşünü açıklamıştı. Eski Facebook çalışanı Haugen, şirketin, bazı kullanıcıların akıl sağlığı için oluşturduğu tehlikeler konusunda da kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini belirtmiş, “Facebook tüm bunlara karşın ne pahasına olursa olsun büyümeyi seçti” ifadelerinde bulunmuştu.

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